​Justin Timberlake: "Obudźcie się!" (nowy teledysk "Supplies")

​Justin Timberlake zaprezentował drugi singel zapowiadający jego płytę "Man of the Woods". Zobaczcie teledysk do utworu "Supplies" powstałego we współpracy z Pharrellem Williamsem.

Justin Timberlake szykuje się do premiery nowego albumu /Kevin Winter /Getty Images

"Supplies" to drugi - po "Filthy" - singel promujący najnowsze wydawnictwo Justina Timberlake’a zatytułowane "Man of the Woods". Płyta ukaże się 2 lutego.

W sieci zobaczyć można teledysk do utworu, którego reżyserii podjął się współpracujący z Kendrickiem Lamarem ("LOYALTY.", "HUMBLE."), Dave Meyers.

W teledysku pojawiają się odniesienia do obecnej sytuacji polityczno-społecznej Stanów Zjednoczonych. W pierwszej scenie Timberlake patrzy w monitory, na których wyświetlane są m.in. protesty przeciwko Donaldowi Trumpowi oraz wystąpienia oskarżonego o molestowanie seksualne Kevina Spaceya.

W ostatniej zaś scenie dziecko, zwracając się do kamery krzyczy: "Wciąż śpicie. Obudźcie się".

W klipie u boku Timberlake’a wystąpiła meksykańska aktorka i wokalistka Eiza González Reyna.

Zobacz teledysk "Supplies":



Clip Justin Timberlake Supplies

Przypomnijmy, że 4 lutego Justin Timberlake wystąpi podczas przerwy meczu Super Bowl.