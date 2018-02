Justin Timberlake i jego kapsuła czasu ("Man of the Woods")

W piątek 2 lutego na sklepowe półki trafiła nowa płyta Justina Timberlake'a. Przy okazji amerykański wokalista zaprezentował teledysk do "Man of The Woods", tytułowego singla z albumu.

Justin Timberlake wpatrzony w żonę, Jessicę Biel /Frazer Harrison /Getty Images

Justin Timberlake powraca. W piątek 2 lutego premierę miała jego piąta solowa płyta "Man of The Woods", a dwa dni później amerykański wokalistka zaprezentuje nową muzykę podczas przerwy meczu Super Bowl.

Reklama

Wraz z pierwszymi wzmiankami o albumie Timberlake zapowiadał, że "Man of the Woods" to najbardziej osobista płyta w jego karierze.

"Inspiracją dla tego albumu jest mój syn, moja żona, moja rodzina, ale także, bardziej niż na jakimkolwiek albumie, to, skąd pochodzę" - powiedział wokalista w zwiastunie płyty.

Justin Timberlake jest żonaty z aktorką Jessicą Biel, z którą ma syna Silasa urodzonego w 2015 roku. Wokalista dorastał w wiejskiej okolicy w pobliżu Memphis, Tennessee, jednej ze stolic amerykańskiej muzyki bluesowej.

Po pierwszych zapowiedziach oraz ujawnieniu singla "Say Something", do którego Justin Timberlake zaprosił Chrisa Stapletona, w mediach pojawiły się informacje, jakoby nowy materiał Amerykanina miał być utrzymany w stylistyce country.



Posłuchaj utworu "Say Something" w serwisie Teksciory.pl

Plotki ostatecznie zdementował sam autor. W filmie opublikowanym na Instagramie Timberlake zaapelował do fanów, by przestali pisać, że nagrał country. "Nazwa płyty pochodzi od imienia mojego syna! Jego imię oznacza Of The Woods!" - mówił rozbawiony.

Tytułowy utwór z nowej płyty Timberlake’a to kolejny singel promujący ten materiał. W teledysku ilustrującym piosenkę obok wokalisty wystąpiła jego żona, Jessica.

Clip Justin Timberlake Man of the Woods

Sprawdź tekst utworu "Man of the Woods" w serwisie Teksciory.pl

Najważniejszym współpracownikiem na "Man of the Woods" zapewne jest ten najmłodszy, który był zarówno inspiracją przy tworzeniu. W zamykającej album i napisanej specjalnie dla synka piosence "Young Man" pojawiają się słowa "tata" i "kocham cię" wypowiadane przez Silasa.

"Zawsze wiedziałem, że chcę napisać dla niego piosenkę, ale nie wiedziałem, że będzie to piosenka do niego. Wiesz, tak naprawdę to było tak, jakbym zamierzał napisać do niego list... To był po prostu mój list miłosny do niego, który czułem, że może być dla niego jak taka kapsuła czasu" - opowiadał muzyk w rozmowie z Zanem Lowem.

Chris Stapleton to nie jedyny wokal, który słyszymy na "Man of the Woods". W utworze "Morning Light" Timberlake'a wspiera Alicia Keys. Warto wspomnieć również o współpracowników, którzy towarzyszyli wokaliście w studiu. Nie było niespodzianką, że Timberlake ponownie pieczę nad produkcją powierzył Timbalandowi i Danji, za to sporo emocji wzbudził fakt powrotu do pracy z Pharrellem Williamsem. Ten zajmował się produkcją większości piosenek z debiutu solowego Timberlake'a "Justified" z 2002 roku.

Clip Justin Timberlake Filthy

Sprawdź tekst utworu "Filthy" w serwisie Teksciory.pl