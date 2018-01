Justin Timberlake i Chris Stapleton znowu razem (nowy teledysk "Say Something")

Justin Timberlake zaprezentował trzeci singel zwiastujący jego nową płytę. W utworze "Say Something" towarzyszy mu muzyk country Chris Stapleton.

Justin Timberlake i Chris Stapleton razem na scenie /Rick Diamond /Getty Images

Najnowszy album Justina Timberlake’a zatytułowany "Man of the Woods" ukaże się 2 lutego.

Reklama

"Say Something" to kolejny - po "Filthy" i "Supplies" - singel zwiastujący nowe wydawnictwo amerykańskiego wokalisty.



Posłuchaj utworu "Filthy" w serwisie Teksciory.pl!

Timberlake do utworu zaprosił znanego muzyka country, Chrisa Stapletona. Nad produkcją kawałka pochylił się natomiast Timberlake, Timbaland, Danja i Larrance Dopson.

Do singla powstał również klip, który wyreżyserował Arturo Perez Jr. dla La Blogothèque.

Zobacz teledysk "Say Something":



Clip Justin Timberlake Say Something - ft. Chris Stapleton

Sprawdź tekst utworu "Say Something" w serwisie Teksciory.pl!

Przypomnijmy, że Justin Timberlake i Chris Stapleton wystąpili razem podczas gali Country Music Awards w 2015 roku.