Justin Bieber karą dla pijanych kierowców?

​Policja ze stanu Wyoming w USA zapowiedziała, że pijanych kierowców będzie karać pokazywaniem reklamy z udziałem Justina Biebera.

Justin Bieber stał się obiektem kpin /Theo Wargo / Getty Images

Justin Bieber powrócił na Instagram po kilkumiesięcznej przerwie. Wszystko po to, by zapowiedzieć reklamę ze swoim udziałem, która zadebiutowała podczas przerwy w tegorocznym meczu Super Bowl.

W spocie widzimy Biebera pokazującego różne ruchy taneczne. Reklama stała się obiektem żartów policjantów ze stanu Wyoming, którzy za pośrednictwem Twittera oznajmili, że złapani pijani kierowcy będą musieli oglądać ją w drodze na komisariat.

Nie jest to pierwszy raz, kiedy policja używa muzyki, by "ukarać" kierowców będących pod wpływem alkoholu. W listopadzie ubiegłego roku kanadyjscy funkcjonariusze zagrozili, że przyłapany pijany zostanie zabrany na komisariat, a drogę na posterunek "umilać" będą mu utwory z trzeciej płyty grupy Nickelback zatytułowanej "Silver Side Up".