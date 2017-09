Justice: Nadprzyrodzony seks w klipie "Pleasure"

Do sieci trafił efektowny i wypełniony scenami seksu klip "Pleasure" francuskiego duetu Justice.

Justice zaprezentowali nowy klip /JSB2/PixPlanete /East News

Teledysk do numeru "Pleasure" stworzył Alexandre Courtes z agencji Division, który na swoim koncie ma również klip "Seven Nation Army" duetu The White Stripes oraz projekty hełmów Daft Punku.

"Xavier (de Rosnay - przyp. red.) i Gaspard (Auge - przyp. red.) mieli w głowie koncept nadprzyrodzonej sceny seksu: ekstrapolacji uczuć podczas tego aktu i symbiozy ciał. Ja natomiast od dawna chciałem pobawić się mocnymi żywymi kolorami i jasnymi strumieniami światła, która przecinają bohaterów. Nasze pomysły się uzupełniły. Nakręciliśmy odważną, zmysłową scenę seksu z żywymi kolorami" - powiedział Courtes magazynowi "i-D".

Utwór "Pleasure" pochodzi z płyty "Woman", która ukazała się w 2016 roku. Justice promowali album na światowej trasie koncertowej. Z tej okazji duet wystąpił również w czerwcu tego roku na Orange Warsaw Festival.

Zobacz klip "Pleasure":



Clip Justice Pleasure (Live)

