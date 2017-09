Julia Wołkowa (t.A.T.u.) pokazuje nową twarz

Nieco zapomniana już Julia Wołkowa z nieistniejącego rosyjskiego duetu t.A.T.u. w ostatnim czasie mocno się zmieniła. Jak dziś wygląda po serii operacji plastycznych?

Julia Wołkowa i Lena Katina (t.A.T.u.) w 2003 r. /CTK /Getty Images

Duet t.A.T.u. tworzyły Julia Wołkowa i Lena Katina. Dziewczyny podsycały atmosferę swoimi kontrowersyjnymi zachowaniami, a w końcu udawaniem związku. W pierwszej dekadzie ich piosenki królowały na listach przebojów na całym świecie.

"Nas nie dogoniat", "Ja soszła s uma", "All About Us" - to tylko niektóre z hitów grupy. Debiutancki album zespołu, który ukazał się w 2001 roku, pokrył się w Polsce platyną, docierając do pierwszego miejsca OLiS. To właśnie na nim znalazły się największe przeboje Leny Katiny i Julii Wołkowej - "Ja soszła s uma", "Nas nie dogoniat" czy "30 minut".

W 2009 r. wokalistki poinformowały o zakończeniu działalności. Co jakiś czas pojawiały się informacje o solowych karierach Julii i Leny.

Rosjanki powróciły pod starym szyldem na potrzeby Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi, jednak równie szybko - w oparach skandalu - ponowie się rozstały.

W ostatnim czasie 32-letnia obecnie Julia Wołkowa zdecydowała się m.in. na znaczne powiększenie piersi i ust, zoperowała także nos, podniosła i wytatuowała sobie łuk brwiowy.



