Julia Pietrucha z nagrodą MocArt za debiut roku: "To bardzo miłe"

​W poniedziałek (13 marca) rozdano MocArty RMF Classic. Po raz pierwszy wręczono nagrodę specjalną za Muzyczny Debiut Roku. Otrzymała ją Julia Pietrucha za płytę "Parsley". Jak wokalistka zareagowała na to wyróżnienie?

Słuchacze stacji RMF Classic wybrali swoich faworytów w czterech kategoriach: Człowiek Roku, Wydarzenie Roku, Muzyka Filmowa Roku i Rzecz z Klasą.

Dodatkowo, po raz pierwszy przyznano nagrodę specjalną za Muzyczny Debiut Roku. Wyróżnienie to otrzymała Julia Pietrucha za album "Parsley".

"Docenienie dosyć dużej pracy, którą wykonałam, żeby płyta powstała, jest bardzo miłe" - powiedziała w "Dzień Dobry TVN" aktorka i wokalistka.

Szerszej publiczności Julia Pietrucha dała się poznać jako aktorka ("Na Wspólnej", "Blondynka", "M jak Miłość") i modelka. Jej debiutancki album "Parsley" ujrzał światło dzienne 15 kwietnia 2016 roku. Trafiło na niego 15 utworów gromadzonych przez lata i "oswojonych delikatnymi dźwiękami ukulele".

- Wszystko w życiu ma swój czas. Ten materiał musiał we mnie dojrzeć. Chyba musiałam sama w sobie odnaleźć taką siłę, żeby go stworzyć po swojemu i na swoich zasadach - mówiła nam Julia tuż po swoim pierwszym koncercie, na gdyńskim Open'erze.

