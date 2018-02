Julia Michaels: Zobacz teledysk "Heaven" z filmu "Nowe oblicze Greya"

Poniżej możecie zobaczyć teledysk do piosenki "Heaven" Julii Michaels nagranej na potrzeby nowej części sagi "Pięćdziesiąt twarzy Greya".

Julia Michaels na gali Grammy 2018 /Christopher Polk /Getty Images

Na ścieżce dźwiękowej do ekranizacji trzeciej części historii romansu pomiędzy Anastasią Steele (w tej roli Dakota Johnson) a Christianem Greyem (Jamie Dornan) znalazły się piosenki w wykonaniu takich gwiazd, jak: Sia, Ellie Goulding, Hailee Steinfeld, Miike Snow i wielu innych.

Clip Liam Payne For You (Fifty Shades Freed) - & Rita Ora

Poznaliśmy już promujący singel "For You" nagrany przez Ritę Orą i Liama Payne'a.

Teraz zaprezentowano teledysk "Heaven" wykonywany przez Julię Michaels.



24-letnia wokalistka na razie głównie jest znana jako współautorka przebojów dla m.in. Demi Lovato, Fifth Harmony, Seleny Gomez, Justina Biebera (wielki hit "Sorry"), Britney Spears, Johna Legenda, Gwen Stefani, Linkin Park, Eda Sheerana, Shakiry, Maroon 5, Jessie Ware i Pink.

W lipcu 2017 r. wypuściła sygnowaną własnym nazwiskiem EP-kę "Nervous System".



Za teledysk "Heaven" (w którym możemy zobaczyć sceny z filmu) odpowiada doświadczona reżyserka Sophie Muller, której początki za kamerą sięgają drugiej połowy lat 80., gdy pracowała z duetem Eurythmics. W swoim bogatym dorobku ma setki klipów dla m.in. Sade, Annie Lennox, Shakespears Sister, Sarah Brightman, Bjork, The Cure, No Doubt, Blur, Garbage, Sinead O'Connor, PJ Harvey, Nelly Furtado, Coldplay, Radiohead, Dido, Maroon 5, Shakiry, Beyonce, Kings Of Leon, Pink, Alice Keys, Rihanny, Lany Del Rey, Sophie Ellis-Bextor, One Direction i Kylie Minogue.

Clip Julia Michaels Heaven

Premiera "Nowego oblicza Greya" czeka nas w walentynki 2018 roku. Będzie to ostatnia część o romansie Christiana Greya i Anastasii Steele. Z pewnością w nadchodzącym filmie będziemy świadkami ślubu pary.

W filmie gra też Rita Ora, która wciela się w rolę młodszej siostry Christiana, Mii Grey.