Jula: Zobacz teledysk "Dobrego dnia"

2 czerwca ukaże się nowa płyta Juli - "Milion słów". Teraz wokalistka prezentuje teledysk do singla "Dobrego dnia".

Jula, czyli Julita Fabiszewska, zdobyła rozgłos dzięki swoim amatorskim nagraniom publikowanym w internecie. Utwory jej autorstwa, m.in. "Za każdym razem", w kilka lat osiągnęły 30 mln wyświetleń.

W 2012 roku wydała swój debiutancki album "Na krawędzi", który osiągnął status złotej płyty. Dwa lata później ukazał się kolejny krążek "180°". Oba utrzymane były w stylistyce popowo-rockowej.

2 czerwca ukaże się album "Milion słów". Do promocji wybrano singel "Dobrego dnia", który napisali producent Bartosz "Tabb" Zielony (muzyka) i Patrycja Kosiarkiewicz (tekst). Pierwszy ma na koncie współpracę z chórem Sound'n'Grace, Grzegorzem Hyżym czy Mezo. Z kolei Patrycja Kosiarkiewicz pisała teksty do przebojów Sound'n'Grace, Michała Rudasia, Alicji Janosz i grupy Feel.

Tabb i Kosiarkiewicz stworzyli już dla Juli świąteczny utwór "Gdy Gwiazdka", który niespełna 26 -letnia wokalistka zaśpiewała z Sound'n'Grace.

Tak o "Dobrego dnia" opowiada autorka tekstu:



"Bartek od początku miał pomysł na tę piosenkę. Zadzwonił i mówi: 'Słuchaj, niech to będzie dobrego dnia. Gdy życzysz komuś dobrego dnia, płynie z tego fajna energia'. Zaczęłam więc pisać, ale nie chciałam, by brzmiało to zbyt cukierkowo. Wolałam, żeby ten numer był jak życie: zwrotki zrobiłam więc mroczniejsze - wplotłam w nie opowieść o tym, że czasami jest źle, jednak zawsze gdzieś tam, na końcu drogi, pojawia się światełko w tunelu i jakkolwiek banalnie to brzmi, trzeba mieć nadzieję, że się do niego dotrze. Jula ma w sobie tyle młodzieńczej pasji oraz pogody ducha, że wyszło to bardzo prawdziwie. Chcemy, by ten numer wprawiał was w dobry nastrój i odpędzał smutki. Dobrego dnia!" - mówi Patrycja Kosiarkiewicz.



Dodajmy, że już wkrótce Julę zobaczymy w obsadzie popularnego serialu "M jak miłość" - wokalistka zagra Paulinę, dziewczynę, która odmieni życie Marcina (w tej roli Mikołaj Roznerski).

