Josh Radnor debiutuje muzycznie

Amerykański aktor Josh Radnor połączył siły z muzykiem Benem Lee, czego efektem jest ich debiutancki utwór "Be Like The Being".

Lee był członkiem australijskiego zespołu Noise Addict, a także wydał 11 solowych płyt.

Josh Radnor popularność zyskał dzięki serialowi "Jak poznałem waszą matkę", gdzie wcielił się w postać Teda Mosby’ego. Produkcja jest jednym z najpopularniejszych sitcomów ostatnich lat, który finalnie doczekał się aż dziewięciu sezonów, na które złożyło się 208 odcinków.

Oprócz aktorstwa Radnor zajmuje się również reżyserią i pisaniem scenariuszy. Ma na koncie offowe filmy "Happythankyoumoreplease" i "Sztuki wyzwolone".

W 2012 roku gwiazdor odwiedził Polskę. Aktor był jednym z jurorów oceniających filmy w międzynarodowym konkursie głównym "Wytyczanie drogi" podczas krakowskiego festiwalu Off Camera.

