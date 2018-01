Jorja Smith jako niebezpieczna kobieta (nowy teledysk "Let Me Down")

​Brytyjska wokalistka Jorja Smith zaprezentowała teledysk do utworu "Let Me Down", w którym gościnnie pojawia się raper Stormzy.

Jorja Smith podbije listy przebojów? /Anthony Devlin /Getty Images

Reżyserem teledysku "Let Me Down" jest Hector Dockrill, który wcześniej zrealizował dla Smith klip "On My Mind".

Reklama

Piosenka, do której Brytyjka zaprosiła rapera Stormzy’ego, wyprodukował Ed Thomas. Utwór prawdopodobnie trafi na zapowiadany na ten rok debiutancki album wokalistki.

Jorja Smith nazywana jest brytyjskim objawieniem muzycznym. Wokalistka została w tym roku wyróżniona nagrodą Brit Critics' Choice Award, którą wcześniej otrzymały takie gwiazdy jak Adele, Sam Smith czy Florence & The Machine.

W ubiegłym roku Jorja Smith pojawiła się na płycie Drake’a "More Life", ponadto towarzyszyła Kanadyjczykowi w europejskiej trasie koncertowej.

Zobacz teledysk "Let Me Down":

Clip Jorja Smith Let Me Down ft. Stormzy