Jorja Smith: Debiutancka płyta "Lost & Found" 8 czerwca

8 czerwca na półki sklepowe trafi debiutancki album Jorji Smith zatytułowany "Lost & Found".

Jorja Smith podbije listy przebojów? /John Phillips /Getty Images

Zdobywając Brit Critics' Choice Award, 20-letnia Jorja Smith dołączyła do grona takich artystów jak Adele, Tom Odell, Ellie Goulding, Florence And The Machine, Sam Smith czy Rag'n'Bone Man. To dowód na to, że choć jest dopiero na początku swojej kariery, uważana jest za jedną z najzdolniejszych młodych brytyjskich artystek.

W ciągu niemal trzech lat pracy nad płytą, pojawiła się na okładkach ponad 10 magazynów, grała przed Bruno Marsem podczas jego amerykańskiej trasy, udzieliła się na albumie Drake'a "More Life", a jej utwór "I Am", stworzony z Kendrickiem Lamarem, znalazł się na ścieżce dźwiękowej to filmu "Czarna Pantera".

Wszystko to udało się osiągnąć wokalistce z okolic Birmingham jeszcze przed wydaniem oficjalnego debiutu. Płyta "Lost & Found" już 8 czerwca trafia do sklepów oraz serwisów cyfrowych.

Album to owoc prawie trzyletniej pracy Jorjy Smith oraz jak sama mówi, jej deklaracja artystyczna. Na płycie przebojowy pop przeplata się z charyzmą artystki oraz jej wyrazistymi, świadomymi poglądami. To osobisty album pełen ciekawych spostrzeżeń i piosenek, z których przesłaniem łatwo się utożsamić. Na płycie znajdują się wcześniej wydane utwory "Teenage Fantasy", "Where Did I Go?" oraz "Blue Lights", do którego niedawno wydany został poruszający teledysk.

Zdjęcie Jorja Smith / materiały prasowe

Artystka ogłosiła także jesienną trasę koncertową, największą w jej dotychczasowej karierze. Jorja Smith zagra w październiku i listopadzie 17 koncertów w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Holandii, Danii i Belgii.