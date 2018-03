​Jon Hopkins: Płyta "Singularity" w maju (nowy utwór "Emerald Rush")

4 maja ukaże się album Jona Hopkinsa "Singularity". Wydawnictwo zapowiada singel "Emerald Rush". Z materiałem jeden z najważniejszych producentów nowej elektroniki pojawi się na tegorocznym OFF Festivalu.

Album "Singularity" promuje utwór "Emerald Rush", do którego zrealizowano animowany teledysk. Klip wyreżyserowali Robert Hunter i Elliot Dear.



Wydawnictwo "Singularity" zaczyna i kończy się w tym samym miejscu: wszechświat powstaje, rozszerza się, a następnie kurczy do punktu wyjścia. Na nowym albumie Jon Hopkins bada dysonans pomiędzy dystopijną urbanizacją a zieloną naturą. To podróż, która powraca do miejsca, gdzie wszystko się zaczęło. Od rozpoczynającego wszystko przeczucia, po dźwięk wyrażający ostateczną akceptację.

Doświadczenia Hopkinsa z medytacją transcendentalną mają swoje odzwierciedlenie w finalnym brzmieniu albumu. Materiał na wydawnictwie płynnie przechodzi od surowego techno do majestatycznej muzyki chóralnej, od solowego akustycznego fortepianu do psychodelicznego ambientu. Muzyczna paleta albumu jest emocjonalna i szczera: otwiera go niszczycielski utwór, pełen industrialnej elektroniki i dźwiękowej klaustrofobii, a kończy oczyszczające fortepianowe solo.

Łączność umysłu, dźwięków i świata naturalnego. "Singularity" odzwierciedla różne stany psychiczne, których doświadczył Hopkins podczas pisania i nagrywania albumu. Jest to intensywna podróż, którą otwiera poczucie frustracji związane ze stanem współczesnego świata, a kończy wniosek, że tylko natura da nam prawdziwe poczucie pokoju i przynależności.

Tracklista:

1. "Singularity"

2. "Emerald Rush"

3. "Neon Pattern Drum"

4. "Everything Connected"

5. "Feel First Life"

6. "C O S M"

7. "Echo Dissolve"

8. "Luminous Beings"

9. "Recover".

Jon Hopkins będzie jedną z gwiazd tegorocznego OFF Festivalu. W tym roku w Katowicach wystąpią również m.in.: Grizzly Bear, Clap Your Hands Say Yeah z płytą "Some Loud Thunder", Turbonegro, John Maus, Big Freedia, Egyptian Lover, Oxbow, Marlon Williams, King Ayisoba, Jacques Greene, The Brian Jonestown Massacre, Bishop Nehru, The Como Mamas, Moses Sumney, Coals, Hańba!, Furia, Aurora, Yellow Days, Yasuaki Shimizu, Sorja Morja i Legendarny Afrojax.

OFF Festival Katowice 2018 odbędzie się w dniach 3-5 sierpnia, w Dolinie Trzech Stawów.