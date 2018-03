Johnny Cash: Sprawa serca

"Człowiek w czerni, chodzący po linie" - to najkrótsza historia Johnny'ego Casha. Jego nieznane teksty wzięli na warsztat znani wykonawcy. Efekt? Album "Johnny Cash: Forever Words" . Premiera - 6 kwietnia.

Johnny Cash i jego żona June Carter Cash z synkiem Johnem Carterem Cashem w 1971 r. / Express Newspapers /Getty Images

Na płycie "Johnny Cash: "Forever Words" znalazło się szesnaście nowych piosenek skomponowanych przez współczesne gwiazdy muzyki na podstawie poezji legendarnego Johnny'ego Casha.



Johnny Cash i June Carter Cash pozostawili po sobie to, co ich syn John Carter Cash opisuje, jako "potworne zgromadzenie" rzeczy, w tym skarbnicę nieznanych i do tej pory nieodkrytych listów, wierszy i dokumentów stworzonych przez Casha w czasie bujnego życia.

Producenci John Carter Cash i Steve Berkowitz zaprosili gwiazdorską obsadę muzyków do stworzenia nowych utworów na podstawie ujawnionej po raz pierwszy poezji Casha.

Album "Johnny Cash: Forever Words" to muzyczne dopełnienie bestsellerowej książki "Forever Words: The Unknown Poems", tomu niepublikowanych wcześniej poezji Casha wydanego przez laureata Nagrody Pulitzera Paula Muldoona. Przy wydawnictwie tym współpracowali również John Carter Cash oraz Steve Berkowitz. Część piosenek z płyty "Johnny Cash: Forever Words" to bezpośrednie inspiracje materiałami z tej książki.





Kilka nagrań powstało na podstawie niepublikowanych nigdzie zapisków artysty. Utwór "Forever / I Still Miss Someone" otwierający album to dzieło przyjaciół artysty - Krisa Kristoffersona recytującego ostatni napisany przez Casha wiersz i akompaniującego na gitarze Willy'ego Nelsona. Piosenka "To June This Morning", która wykonują Ruston Kelly i Kacey Musgraves powstała na podstawie listu napisanego przez Casha do swojej żony.

Dwadzieścia jeden lat po tym, jak Johnny Cash nagrał cover utworu "Rusty Cage" grupy Soundgarden jej lider Chris Cornell na podstawie poezji Casha przygotował utwór "You Never Knew My Mind". Okazało się, że była to jedna z ostatnich jego solowych piosenek wokalisty, który popełnił samobójstwo w maju 2017 r.

Wideo Chris Cornell - You Never Knew My Mind (From The Cash Cabin)

Na albumie usłyszymy również utwór "The Walking Wounded" zaśpiewany przez najstarszą córkę artysty, Rosanne Cash.

"Wybór artysty dla każdej z tych piosenek to była sprawa serca - powiedział John Carter Cash. - Wybrałem artystów, którzy są najbardziej związani z moim ojcem, których osobista historia była związana z tatą. Było to ekscytujące przedsięwzięcie, aby połączyć tak różne osoby i zakończyć to tak, jak wierzę, że tata by chciał" - dodał syn gwiazdora.