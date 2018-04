Johnny Cash nieznany (płyta "Johnny Cash: Forever Words")

6 kwietnia do sprzedaży trafił album z piosenkami opartymi na nieznanej dotychczas twórczości legendy muzyki country, Johnny’ego Casha.

Johnny Cash zostawił po sobie nigdy wcześniej nieznane dzieła /Album Online / East News

Album "Johnny Cash: Forever Words" to muzyczne dopełnienie bestsellerowej książki "Forever Words: The Unknown Poems", tomu niepublikowanych wcześniej poezji Casha wydanego przez laureata Nagrody Pulitzera, Paula Muldoona. Przy wydawnictwie tym współpracowali również John Carter Cash oraz Steve Berkowitz.

Reklama

Johnny Cash i June Carter Cash (druga żona artysty) pozostawili po sobie to, co ich syn John Carter Cash opisuje, jako "potworne zgromadzenie" rzeczy, w tym skarbnicę nieznanych i do tej pory nieodkrytych listów, wierszy i dokumentów stworzonych przez Casha w czasie całego życia.



Część piosenek z płyty "Johnny Cash: Forever Words" to bezpośrednie inspiracje materiałami z tej książki. Kilka nagrań powstało na podstawie niepublikowanych nigdzie zapisków artysty. Na krążku znalazło się ostatecznie 16 nowych piosenek skomponowanych przez współczesne gwiazdy muzyki na podstawie poezji legendarnego Johnny'ego Casha.



Wśród gwiazd, które będzie można usłyszeć na wydawnictwie, znaleźli się: Ruston Kelly & Kacey Musgraves, Rosanne Cash, Alison Krauss & Union Station, Kris Kristofferson & Willie Nelson, Brad Paisley, John Mellencamp, Carlene Carter, Elvis Costello, The Jayhawks i wielu innych.

Zdjęcie Johnny Cash / ABC Television / Getty Images

Utwór "Forever / I Still Miss Someone" otwierający album to dzieło przyjaciół artysty - Krisa Kristoffersona recytującego ostatni napisany przez Casha wiersz i akompaniującego na gitarze Willy'ego Nelsona. Piosenka "To June This Morning", która wykonują Ruston Kelly i Kacey Musgraves powstała na podstawie listu napisanego przez Casha do swojej żony.



Album zawiera również jeden z ostatnich utworów Chrisa Cornella - "You Never Knew My Mind" - nad którym wokalista i lider Soundgarden pracował krótko przed śmiercią (gwiazdor popełnił samobójstwo w maju zeszłego roku).

"Spotkałem go raz lub dwa razy w życiu, a on wywarł na mnie wielki wpływ, jako muzyk. On też zaśpiewał piosenkę, którą ja napisałem ("Rusty Cage" - przyp. red.). Od tej chwili czułem jego obecność w moim życiu" - wspominał lider Audioslave.



Wideo Chris Cornell - You Never Knew My Mind (From The Cash Cabin)

Sprawdź tekst utworu "You Never Knew My Mind" w serwisie Teksciory.pl

Na albumie usłyszymy również utwór "The Walking Wounded" zaśpiewany przez najstarszą córkę artysty, Rosanne Cash. Do piosenki powstał teledysk, a nakręcono go w domu, w którym jej ojciec spędził dzieciństwo. Obecnie budynek funkcjonuje jako muzeum muzyka.

"Dziwnie było współtworzyć z tatą w ten sposób, ale było to też bardzo wzruszające i jestem dumna z efektu" - stwierdziła córka artysty.

71-letni Johnny Cash zmarł w 2003 roku w wyniku komplikacji związanych z cukrzycą, cztery miesiące po June Carter Cash. Do dziś uważany jest za jednego z najwybitniejszych amerykańskich muzyków w historii. W ciągu prawie 50-letniej kariery nagrał ponad 50 płyt i znacznie wpłynął na twórczość wielu młodszych twórców.