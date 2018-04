Joe Lynn Turner miał atak serca

66-letni wokalista trafił do szpitala w Mińsku na Białorusi w związku z zawałem mięśnia sercowego.

Joe Lynn Turner trafił do szpitala /Pete Doherty/Retna/Photoshot/ / Reporter

Joe Lynn Turner występował u boku gitarzysty Ritchiego Blackmore'a w jego zespole Rainbow w latach 1980-84. Nagrał z nim cztery płyty: "Difficult to Cure", "Straight Between the Eyes", "Bent Out of Shape" i "Finyl Vinyl" - kompilację składającą się z nagrań koncertowych i nagrań ze stron B singli.

To Blackmore ściągnął go także do pod koniec lat 80. do Deep Purple - ten skład zarejestrował jedyny album studyjny "Slaves & Masters" (1990).

Turner ma na koncie współpracę również z wirtuozem gitary Yngwie Malmsteenem w jego Rising Force, zespołami Brazen Abbot, Hughes Turner Project (z Glennem Hughesem, byłym wokalistą i basistą Deep Purple), Sunstorm oraz ponad 10 solowych wydawnictw.

66-letni rockman trafił do szpitala w Mińsku na Białorusi, gdzie mieszka wraz z pochodzącą z tego kraju żoną prawniczką.

"Otrzymał najlepsze współczesne leczenie, jego stan jest stabilny" - powiedział rzecznik ministerstwa zdrowia Białorusi.

Życzenia szybkiego powrotu do zdrowia wystosowali m.in. Graham Bonnet i Jeff Scott Soto.

Turner pod koniec kwietnia miał ruszyć w kolejną trasę - na razie nie wiadomo, na ile stan jego zdrowia wpłynie na te plany.