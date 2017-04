"Jest okazja" w TVP2: Marzena Rogalska śpiewa dla Włodka Pawlika

Szeroka publiczność poznała pianistę Włodka Pawlika, gdy jako pierwszy Polak zdobył prestiżową statuetkę Grammy w kategorii jazz. W piątek (28 kwietnia) muzyk będzie gościem nowego docinka "Jest okazja" w telewizyjnej Dwójce (godz. 22:20). Tradycją programu są muzyczne niespodzianki - jedną z nich będzie występ prezenterki TVP Marzeny Rogalskiej w specjalnej piosence.

Marzena Rogalska i Włodek Pawlik w programie "Jest okazja" /TVP

Włodek Pawlik "muzycznym Oscarem" został wyróżniony za płytę "Night In Calisia" w 2014 r. To efekt współpracy kompozytora z orkiestrą Filharmonii Kaliskiej pod batutą Adama Klocka. Kompozycje, jakie się na niej znalazły, powstały z okazji obchodów 1850-lecia miasta Kalisza. W nagraniach wziął ponadto udział jeden z najbardziej cenionych amerykańskich trębaczy - Randy Brecker.

Reklama

"Jazz jest muzyką amerykańską. Dostałem nagrodę w ojczyźnie jazzu. Nie ukrywam, jestem bardzo szczęśliwy" - mówił po zdobyciu Grammy wzruszony Włodek Pawlik w rozmowie z RMF FM.

Polak do Los Angeles wybrał się w towarzystwie żony Jolanty Pszczółkowskiej-Pawlik, współproducentki "Night In Calisia".

"Ona nas przekonała, by płytę nagrać. Gdyby nie żona, tej płyty by nie było; ona wierzyła w nią bardzo. Jej dziękuję, to jej jest zasługa" - podkreślał.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Włodek Pawlik i niesamowite podróże "fiacikiem" TVP

Na gali Grammy obecny był także korespondent radiowy Marek Dusza. W programie "Jest okazja" wspominał wielkie napięcie towarzyszące otwarciu koperty z wynikami, a także gigantyczny wybuch radości po tym, jak okazało się, że w kategorii jazzowej zwyciężyła właśnie płyta Polaka. Po ogłoszeniu wyników cały nakład płyty rozszedł się w ciągu jednego dnia (w Polsce płyta osiągnęła status podwójnej platyny), a stacje radiowe w Stanach Zjednoczonych zaczęły na okrągło grać utwory Włodek Pawlik Trio.

Wideo Randy Brecker plays Włodek Pawlik's "Night In Calisia" - Promotional Clip

"Night in Calisia" miała swoją koncertową prapremierę 19 czerwca 2010 roku w Kaliszu. Płyta z zapisem studyjnych nagrań do sklepów trafiła w listopadzie 2012 r. (amerykańska premiera odbyła się w sierpniu 2013 r.). W świecie amerykańskiego jazzu Włodek Pawlik nie jest postacią anonimową - z wspomnianym Randym Breckerem nagrał już wspólną płytę w 1995 roku ("Turtles"). W 2008 r. Pawlik i Brecker przygotowali jazzową suitę "Tykocin" - okazało się, że dziadek amerykańskiego trębacza (i jego równie sławnego brata, zmarłego w 2007 roku na białaczkę saksofonisty Michaela) wyemigrował do USA z Tykocina na Podlasiu.

Urodzony w Kielcach Włodek Pawlik ukończył warszawską Akademię Muzyczną w klasie fortepianu Barbary Hesse-Bukowskiej. Studiował również na wydziale jazzowym Hochschule fur Musik w Hamburgu.



Kompozytor ma w dorobku współpracę nie tylko z gwiazdami polskiego i światowego jazzu, ale także wokalistkami pop, jak m.in. Kayah i Margaret.

Wideo Margaret & Włodek Pawlik - Thank You Very Much

Włodek Pawlik tworzy także muzykę filmową, teatralną, dzieła symfoniczne, oprawę słuchowisk radiowych i do baletu współczesnego. Jego muzykę słychać w filmach "Wrony" i "Pora umierać" Doroty Kędzierzawskiej, "Rewers" Borysa Lankosza (nagroda na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni), "Nightwatching" Petera Greenawaya i "Wichry Kołymy" Marleen Gorris.

Wideo Gary Guthman - Pierwszy Pocałunek - muzyka do filmu Rewers ,muzyka Włodek Pawlik

W 2016 r. na festiwalu w Opolu otrzymał specjalną nagrodę 30-lecia "Teleexpressu". Z kolei w lutym 2017 r. wraz z innymi jurorami zdecydował, że to Kasia Moś będzie reprezentować Polskę w tegorocznym konkursie Eurowizji.

Z okazji 30. rocznicy wydania swojej debiutanckiej płyty "Quasi Total" Włodek Pawlik będzie bohaterem najnowszego wydania prowadzonego przez Tomasza Tylickiego programu "Jest okazja" w TVP2 (piątek 28 kwietnia, godz. 22:20). W spotkaniu udział wzięli także jego najbliżsi z żoną Jolantą na czele, przyjaciele i fani muzyka, m.in. Maria Sadowska, Marzena Rogalska, znana z Varius Manx wokalistka Kasia Stankiewicz, Lora Szafran, Marek Bałata, dziennikarze muzyczni Marek Sierocki i Marek Dusza.



Tradycją "Jest okazja" są muzyczne niespodzianki przygotowane przez gości. Marzena Rogalska zaśpiewa piosenkę dla Włodka Pawlika ze specjalnie przygotowanym na tę okazję tekstem.

Nie zabraknie duetów - z kompozytorem wystąpią wokaliści: Kasia Stankiewicz, Margaret, Lora Szafran i Marek Bałata. Na scenie pojawią się także m.in. Maria Sadowska (na fortepianie Pawlika wykona utwór "Kiedy nie ma miłości") i Zespół Pieśni i Tańca Mazowsze w specjalnych życzeniach dla pianisty.