Jerry Hopkins nie żyje. Autor biografii The Doors miał 82 lat

W Bangkoku w Tajlandii zmarł Jerry Hopkins, autor słynnej biografii Jima Morrisona z The Doors - "Nikt nie wyjdzie stąd żywy".

Jim Morrison na okładce najsłynniejszej książki Jerry'ego Hopkinsa /

Jerry Hopkins zmarł 3 czerwca po długiej chorobie. 82-letni pisarz w ostatnim czasie dzielił czas pomiędzy mieszkaniem w Bangkoku a farmą położoną w pobliżu granicy z Kambodżą.

Reklama

Od 2003 r. był żonaty ze swoją czwartą żoną, Lamyai z Tajlandii (w tym kraju mieszkał od 1993 r.).

Największą popularność przyniosła mu bestsellerowa biografia wokalisty grupy The Doors Jima Morrisona - "Nikt nie wyjdzie stąd żywy" (1980), którą napisał z Dannym Sugermanem, początkowo asystentem Morrisona, późniejszym menedżerem zespołu.

"Jim Morrison, mimo sukcesów i sławy, jakie zapewniły mu występy z The Doors, był nieszczęśliwy, gdyż czuł się przede wszystkim poetą, zmagającym się z ograniczeniami rockowego kanonu. Wybór, jakiego dokonał pod koniec życia, oraz pochodzące z tego okresu wiersze świadczą, że byłby poetą wielkim na miarę Walta Whitmana. Pozostał poetą niespełnionym, poetą-dzieckiem nieustannie otwierającym drzwi percepcji, które zbyt wcześnie zatrzasnęły się za nim na zawsze" - czytamy w opisie tej biografii.

Oryginalny tytuł "Nikt nie wyjdzie stąd żywy" - "No One Here Gets Out Alive" - pochodził z tekstu utworu "Five to One" z płyty "Waiting for the Sun" (1968).



Wideo The Doors- Five to One

Hopkins w dorobku miał blisko 40 książek i ponad 1000 artykułów opublikowanych w m.in. "Rolling Stone", "GQ" i "Maxim".

Napisał także książkowe biografie Elvisa Presleya, Davida Bowie, Jimiego Hendrixa i Yoko Ono.



"Dziękujemy za pomoc w sprawieniu, że legenda wciąż jest żywa" - napisano na facebookowym profilu The Doors.