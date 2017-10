Jeremi Sikorski: Dwa identyczne serca ("Analogia")

Ulubieniec nastolatek Jeremi Sikorski prezentuje nowy teledysk "Analogia" promujący jego solową płytę, która ukaże się na początku 2018 roku.

Jeremi Sikorski i Magdalena Perlińska w teledysku "Analogia" /

Obecnie Jeremi wraz ze swoim bratem Arturem Sikorskim wrócili na trasę "Odetchnij tour", gdzie podczas zamykających tournee koncertów zagrają po raz ostatni materiał z ich wspólnej płyty "Odetchnij".

Wideo Bars & Melody, Jeremi & Artur Sikorscy na Young Stars: Za nimi szaleją nastolatki (Dzień Dobry TVN/x-news)

Jednak to nie koniec planów na ten rok, ponieważ wokalistę czeka jeszcze grudniowa trasa koncertowa Young Stars On Tour 2017 oraz koncerty plenerowe.

"W singlu 'Analogia' chciałem przedstawić z pozoru dwa identyczne serca, które biją w tym samym rytmie a mimo to coś nie gra. Nie pasują do siebie. We wspomnieniach, w pamięci, cały czas jest obecne uczucie, dotyk, zapach skóry, jednak cała reszta jest niedopasowana" - mówi o nowym singlu Jeremi, który jest autorem tekstu i muzyki do "Analogii".

Utwór powstał we współpracy z Foxxes Music.

Clip Jeremi Analogia

Teledysk nakręcił Pascal Pawliszewski, który pracował wcześniej z takimi wykonawcami, jak m.in. Cugowscy, Lady Pank, Ania Wyszkoni, Michał Bajor, Mateusz Grędziński, Patryk Kumór, Adam Stachowiak, Alicja Janosz, Paulina Lenda i Ania Kłys.

W rolach głównych wystąpili modelka Magdalena Perlińska i tancerz Adam Beta.