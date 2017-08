Jennifer Lopez z koncertami w Las Vegas do 2018 roku

Jennifer Lopez pozostanie rezydentką w Planet Hollywood do 2018 roku. Wokalistka przedłużyła swój kontrakt.

Jennifer Lopez pozostanie na dłużej rezydentką w Las Vegas /Jason Koerner /Getty Images

Przypomnijmy, że Jennifer Lopez jest rezydentką w Planet Hollywood w Las Vegas od stycznia 2016 roku, gdzie prezentuje swój show pod nazwą "All I Have". Poprzednia umowa zakładała, że gwiazda ten etap w swoim życiu zakończy w październiku 2017 roku.

Wokalistka zmieniła jednak zdanie i podpisała kolejny kontrakt. Ten obowiązywać będzie do lutego 2018 roku.

Jennifer Lopez ze swoim pełnym tańca i seksu widowiskiem stała się jedną z najpopularniejszych rezydentek w Las Vegas. W 2016 roku przychody z jej koncertów wyniosły prawie 35 milionów dolarów.



Jennifer Lopez kusi w Las Vegas 1 14 Występem w Planeta Hollywood Jennifer Lopez rozpoczęła serię swoich koncertów w Las Vegas pod hasłem "All I Have" Autor zdjęcia: Ethan Miller Źródło: Getty Images 14

Lopez pobiła również rekord Britney Spears, zarabiając milion dolarów ze sprzedaży biletów w jedną noc.

"Widowisko jest na tyle wymagające, że muszę pozostać w odpowiednim reżimie. Koncert nazywa się 'All I Have' (wszystko co mam - przyp. red.), nie mogę więc wyjść i powiedzieć, że dziś dam z siebie połowę" - opowiadała magazynowi "Paper".



Sceniczne szaleństwa Jennifer Lopez 1 9 47-letnia Jennifer Lopez to jedna z najpopularniejszych wokalistek na świecie. Uważa się ją również za jedną z najseksowniejszych gwiazd show-biznesu. Autor zdjęcia: MediaPunch/face to face Źródło: Reporter 9