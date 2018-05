Jennifer Lopez w tanecznej bitwie z Jimmym Fallonem

Jennifer Lopez była niedawnym gościem w programie Jimmy'ego Fallona. Oprócz pytań o karierę i życie prywatne, wokalistka zmierzyła się z prowadzącym w tanecznym pojedynku.

Jennifer Lopez została wyzwana na taneczny pojedynek /Theo Wargo /Getty Images

Jimmy Fallon zaprosił Jennifer Lopez do zabawy pt. "Fast Dance Off". Polegała ona na prezentowaniu dynamicznych choreografii do ballad z lat 70., które puszczał Questlove.

Reklama

Po krótkiej wymianie zdań przed rozpoczęciem gry, prowadzący poprosił, aby wokalistka rozpoczęła zmagania. Ta, niezbyt zadowolona z takiego obrotu spraw, pokazała Fallonowi środowy palec.

Lopez zatańczyła do piosenek: Commodores "Three Time Ladies" i Richarda Harrisa “McArthur Park". Fallon zaprezentował swoje ruchy do utworu Styx "Babe", a na koniec wokalistka i prowadzący stworzyli duet do kompozycji Peacher & Herb "Reunited".

Nagranie na Youtube obejrzano w ciągu dni ponad 1,5 miliona razy.

Wideo Fast Dance-Off with Jennifer Lopez

Gwiazda oprócz tanecznych zmagań opowiedziała Fallonowi o swoim utworze "El Anillo" (pol. pierścionek). Po jego premierze zasugerowano, że Lopez chce wymusić, aby jej obecny partner - Alex Rodriguez - oświadczył się. Wokalistka jednak zaprzeczyła takim spekulacjom.

"Nie ma żadnej presji" - odpowiedziała i wytłumaczyła, że jej nowy przebój opowiada o kobietach w długich związkach, które czekają na konkretny ruch ze strony swoich partnerów.



Wideo Jennifer Lopez Wants "The Ring" from A-Rod, But No Pressure