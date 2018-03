Jennifer Lopez: Chcieli, abym rozebrała się na castingu

48-letnia wokalistka przyznała, że podczas jednego z pierwszych przesłuchań filmowych, w którym wzięła udział, namawiano ją, aby zaprezentowała się topless.

Jennifer Lopez oprócz podbijania list przebojów, ma na swoim koncie kilka filmowych ról. Zagrała m.in. w "Powiedz tak", "Pokojówce na Manhattanie", "Anakondzie", "Sposobie na teściową" i "Co z oczu to z serca".

W związku z akcjami #MeeTo i Time's Up, również wokalistka o latynoskich korzeniach, postanowiła przerwać milczenie dotyczące zachowania mężczyzn w branży rozrywkowej.

"Nie była molestowana w taki sposób jak inne kobiety. Ale czy w przeszłości reżyser mówił mi, abym ściągnęła bluzkę i pokazała mu piersi? Tak. Czy to zrobiłam? Nie" - mówiła w wywiadzie dla "Harper Bazaar".

"Kiedy to mówiłam, byłam przerażona. Pamiętam, że serce prawie wyskoczyło mi z klatki piersiowej i myślałam 'co ja zrobiłam, przecież on będzie mnie zatrudniał'. To był jeden z moich pierwszych filmów. Ale według mnie takie zachowanie nie było odpowiednie i mogło pójść tylko w jedną stronę" - dodała.



Lopez przyznała, że ostatecznie siłę do odmówienia dało jej wychowywanie się na Bronxie.

Wokalistka nie kryje się ze swoim poparciem dla kobiet i ich walce o równe traktowanie w każdej dziedzinie życia. W tamtym czasie przyznała, że dopiero teraz jest pewna siebie i robi to, co naprawdę kocha.

"Kiedy była młodsza spędzałam czas w połowie na tym, co czyniło mnie szczęśliwą, a w połowie na tym, co mnie unieszczęśliwiało. Teraz wiem, kim jestem i czego chcę. Znam również swoje mocne i słabe strony. Zajęło mi trochę czasu, aby znaleźć się w punkcie, w którym mogę powiedzieć coś miłego o sobie. Cieszę się, że mogę to teraz zrobić" - mówiła.

Przypomnijmy, że akcje społeczne #MeToo i Time’s Up, dotyczące równego traktowania kobiet, zapoczątkował artykuł w "The New York Times", w którym oskarżono Harveya Weinsteina o molestowanie aktorek, asystentek i pracownic swojej firmy.

Temat molestowania i dyskryminacji kobiet poruszyły gwiazdy na całym świecie, opowiadając o swoich traumatycznych przeżyciach.