Jason Derulo: "Colors" hymnem mistrzostw świata w Rosji 2018

Amerykański wokalista Jason Derulo wykonuje piosenkę "Colors", która została główną piosenką towarzyszącą piłkarskim mistrzostwom świata, które odbędą się w Rosji.

Jason Derulo stworzył hymn na piłkarskie Mistrzostwa Świata 2018 w Rosji /Gregory Shamus /Getty Images

Jason Derulo muzyczną karierę rozpoczął w 2006 roku. Przez 10 lat sprzedał ponad 56 mln singli. Multiplatynowy status spośród piosenek zdobyły "Wiggle" (podwójna platyna w USA), "Talk Dirty" (poczwórna platyna w USA), "In My Head" (podwójna platyna w USA), "Whatcha Say" (poczwórna platyna w USA), "Swalla" (ponad 1 mld obejrzeń na YouTubie).

Wszystkie wideoklipy Derulo zostały odtworzone ponad 4,6 mld razy. W streamingu utworów wokalisty posłuchano ponad 7 mld razy. Stylistycznie Jason porusza się wokół popu, hip hopu i R&B.

"'Colors' to inspirujący hymn, który niesie proste przesłanie - warto być razem i dobrze się bawić, niezależnie od tego pod jaką flagą się gra. Nic dziwnego, że z piosenki bije energia, radość i optymizm, towarzyszące również emocjom sportowym na mundialu" - czytamy w informacji o piosence.

"Praca dla Coca-Coli i napisanie hymnu na mistrzostwa świata w Rosji były dla mnie przyjemnością. Turniej jest celebracją najwyższej klasy sportowców i jestem zaszczycony, że to właśnie ja mogłem stworzyć podkład dla ich rywalizacji" - mówi Jason Derulo.

"Przez całą moją karierę mogłem obserwować piękno różnic kulturowych, a 'Colors' napisałem dla ich uczczenia. Dla celebrowania różnorodności i tej niesamowitej energii, którą dają swoim drużynom kibice piłkarscy w trakcie turnieju" - dodaje amerykański wokalista i tancerz.

Przypomnijmy, że mundial w Rosji rozpocznie się 14 czerwca. Wśród 32 drużyn rywalizujących o tytuł są też Orły Adama Nawałki. W fazie grupowej Polska zmierzy się z Senegalem, Kolumbią i Japonią.



