Jarocin Festiwal 2017: Hey, Dezerter, Syny i Resina kolejnymi gośćmi imprezy

​Do programu tegorocznej edycji Jarocin Festiwalu dołączyli Hey, Dezerter, Syny i Resina.

Zespół Hey wystąpi na Jarocin Festiwalu /Zuza Krajewska/Kayax /materiały promocyjne

Tegoroczna odsłona Jarocin Festiwalu odbędzie się w weekend między 14 a 16 lipca.

W tym roku festiwalowi przewodzą ambasadorzy: Wojciech Waglewski, Krzysztof Zalewski, a także duet Fisz Emade. Do tej pory wśród ogłoszonych wykonawców, oprócz wymienionej trójki, znaleźli się m.in.: Lao Che, Ørganek, Decapitated, O.S.T.R. czy Wojtek Mazolewski Quintet. Projekt specjalny, z okazji swojego 25-lecia, zaprezentuje również grupa Illusion.

Organizatorzy poinformowali, że do składu imprezy dołączyli również Hey, Dezerter, Syny i Resina. Zestaw ten idzie w parze z obraną przez organizatorów drogą mieszania gatunków, otwartości na eksperymenty muzyczne, ale i nawiązywania do niezwykle bogatej historii festiwalu.

Ćwierć wieku temu debiutowali na scenie Jarocina. Najnowszy, jedenasty album zespołu Hey "Blysk" zbiera znakomite recenzje. Jeszcze większy staż festiwalowy ma grupa Dezerter. Jej muzycy, jeszcze jako SS-20, debiutowali tutaj w 1982 roku. 30 lat później zaprezentują materiał z jednej ze swoich kultowych płyt - "Kolaboracja".

Syny i Resina to dwa projekty, które dla wielu mogą być dużym zaskoczeniem w line-upie. Pierwszy z nich to duet zgrabnie balansujący na skraju hip hopu i alternatywy, a ich zamiłowanie do brudnych beatów znane jest już w całym kraju. Syny przygotowują się do wydania drugiego albumy w dyskografii, a odwiedzający festiwal w Jarocinie będą mieli wyjątkową szansę usłyszeć kilka kompozycji zupełnie premierowo.

Resina to artystka, której performensy muzyczne oparte o minimalistyczne brzmienie wiolonczeli zapętlanej na looperze potrafią zahipnotyzować. Ostatnio wydała album dla brytyjskiej oficyny FatCat Records.

Clip Hey Błysk

Przypominamy, że do niedzieli 9 kwietnia trwa głosowanie na uczestników konkursu Jarocińskie Rytmy Młodych. Internauci spośród pięćdziesięciu wybranych przez jury wykonawców, desygnują półfinałową dwudziestkę. Wybrane kapele zmierzą się podczas czterech koncertów, kolejno w: Rudzie Śląskiej, Gdańsku, Poznaniu i Warszawie. Głosować można tylko raz, na stronie www.rytmy.jarocinfestiwal.pl. Zwycięzca każdego z półfinałów wystąpi na głównej scenie pierwszego dnia Jarocin Festiwal 2017. Punktem wspólnym dla każdego półfinału będzie Solo Act Krzysztofa Zalewskiego, który obok Piotra Metza, Artura Rawicza, Michała Wiraszko i Tomasza Jankowskiego zasiądzie w jury tegorocznej edycji konkursu.