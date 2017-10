​Jared Leto zagra Hugh Hefnera w planowanej przez Bretta Ratnera biografii o zmarłym niedawno twórcy "Playboya".

Przed Jaredem Leto kolejne aktorskie wyzwanie /Gareth Cattermole /Getty Images

Hugh Hefner zmarł 27 września w wieku 91 lat. Pogrzeb odbył się 1 października, Hefner spoczął obok Marilyn Monroe.

Reklama

W planach jest realizacja filmowej biografii założyciela "Playboya", której podjąć ma się Brett Ratner ("Hercules"). Reżyser i producent w głównej roli chce obsadzić aktora i wokalistę zespołu 30 Seconds To Mars, Jareda Leto.

"Jared to mój stary przyjaciel. Kiedy usłyszał, że mam prawa do historii Hefa, powiedział mi: 'Chcę go zagrać, chcę go zrozumieć'. I naprawdę wierzę, że jest w stanie. To jeden z najlepszych aktorów naszych czasów" - powiedział Ratner.

Projekt jest we wczesnym etapie rozwoju, choć Ratner chciał zrealizować film od 2007 roku. Swego czasu wśród kandydatów do roli Hefnera wymieniano m.in. Roberta Downey Jr.

Zdjęcie Hugh Hefner zawsze był otoczony kobietami / Mark Mainz / Getty Images

Przypomnijmy, że amerykański wokalista może pochwalić się zdobytą w 2014 roku statuetką Oscara za drugoplanową rolę w dramacie "Witaj w klubie". Film zgarnął wówczas trzy nagrody.

Jared Leto przeszedł dużą metamorfozą przygotowując się do roli queerowego transwestyty Rayona. Wokalista m.in. mocno stracił na wadze. "Musiałem schudnąć do 52 kilo, depilować ciało, zmienić głos na kobiecy, przyswoić dialekt" - opowiadał Leto o swoich przygotowaniach do filmu.