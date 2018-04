Jared Leto: Prawie zginąłem podczas wspinaczki

Jared Leto zdradził, że otarł się o śmierć podczas jednej z zeszłorocznych wypraw wspinaczkowych w stanie Nevada.

Jared Leto opowiedział o swoim niebezpiecznym hobby /Theo Wargo/NBC /Getty Images

Wokalista oraz aktor w zeszłym roku wspinał się m.in. w Kanionie Czerwonych Skał w stanie Nevada. Towarzyszył mu doświadczony Alex Honnold, uznawany za najlepszego wspinacza free-solo (bez zabezpieczeń).

W pewnym momencie wędrówki na szczyt, Jared Leto poślizgnął się, a sznur, którym był zabezpieczony, został poważnie uszkodzony przez jeden ze spadających kamieni.

"Kiedy wisiałem na wysokości ponad 600 stóp (około 183 metrów - przyp. red.), zobaczyłem, że przecięcie mojego sznura to kwestia kilku sekund. Zewnętrzna warstwa liny została całkowicie rozszarpana. Można było zobaczyć jej rdzeń" - mówił w programie "Live with Kelly And Ryan".

Co ciekawe, Leto przyznał, że zajrzenie w oczy śmierci, wcale nie odciągnęło go od swojej pasji wspinania się po górach.

"Myślę, że to część tego, co sprawia, że czuję, że żyję i naprawdę to kocham. To ogromna część mojego życia" - stwierdził.



Wideo Jared Leto Had a Near-Death Experience While Rock Climbing

"To jest przerażające, intensywne, ale zarazem piękne i ekscytujące" - mówił w programie Conana O’Briena Leto i przyznał, że gdy wisi na pionowej ścianie górskiej zazwyczaj... myśli o śmierci.

"Masz liny i to jest bardzo bezpieczne, jeżeli zrobisz wszystko poprawnie oraz gdy szczęście jest po twojej stronie" - mówił wokalista.



Jared Leto wraz ze swoim zespołem 30 Seconds To Mars promują nowy album pt. "America", który do sprzedaży trafił 6 kwietnia.

Wideo Jared Leto Is A Serious Rock Climber - CONAN on TBS

Płytę promuje m.in. teledysk "Walk on Water", który jest jednocześnie zapowiedzią dokumentu "A Day in the Life of America".

Film nakręcono jednego dnia - 4 lipca 2017 roku - we wszystkich 50 stanach, a także w Dystrykcie Kolumbii i Portoryko. Nad dziełem pracowały 92 profesjonalne ekipy filmowe. Ponadto w dokumencie wykorzystano 10 tys. ujęć nadesłanych przez fanów oraz fragmenty wiadomości telewizyjnych i wpisów z mediów społecznościowych.



Przypomnijmy, że Jared Leto i 30 Seconds To Mars w tym roku dwukrotnie zaprezentują się polskiej publiczności. 18 kwietnia grupa zagra w Atlas Arenie w Łodzi, a 29 sierpnia w Tauron Arenie w Krakowie.