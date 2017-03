Janusz Korwin-Mikke szokuje w brytyjskiej telewizji. Annie Lennox nie wytrzymała

Annie Lennox oraz Janusz Korwin-Mikke byli gośćmi programu "Good Morning Britain", nadawanego w brytyjskiej telewizji ITV. Znana wokalistka oraz aktywistka wyśmiała słowa polskiego europosła, który stwierdził ponownie, że kobiety są mniej inteligentne od mężczyzn.

Prowadzący program, Piers Morgan oraz Susanna Reid przeprowadzili wywiad z Januszem Korwin-Mikke. Prezenterzy pytali go m.in. o jego stanowisko wobec kobiet. Polityk kilka dni wcześniej w Europarlamencie stwierdził, że kobiety są mniej inteligentne, czym wywołał spore oburzenie. Teraz w programie ITV ponownie wygłosił swoje tezy.

"Czemu nie interesujecie się tym, że kobiety nie są niższe od mężczyzn, ale tym, że są mniej inteligentne. Oba twierdzenia są prawdziwe" - stwierdził europarlamentarzysta.

Na pytanie Piersa Morgana, dlaczego wygłasza takie głupoty, Korwin odpowiedział, że to jego przeciwnicy mają problem:

"To tylko pokazuje, że wy jesteście idiotami, którzy nie wierzą w naukę" - zakończył.

O skomentowanie wypowiedzi europosła poproszono znaną wokalistkę, kompozytorkę i aktywistkę, Annie Lennox.

"Śmieje się, bo to śmieszne, ale tak jak powiedziałeś, to niesamowicie poważna sprawa, ponieważ ludzie tacy, jak on (Korwin - przyp. red.) mają władzę i myślą, że mogą zablokować działalność wielu kobiet" - mówiła Lennox.

Podobnego zdania była również dr Helen Pankhurst, pisarka, aktywistka i wnuczka słynnej sufrażystki, Emmeline Pankhurst.

"Możemy śmiać się z ekstremizmów, ale w rzeczywistości mamy wiele osób z podobnym nastawieniem" - tłumaczyła dr Pankhurst.

Janusz Korwin-Mikke do Parlamentu Europejskiego dostał się w 2014 roku.



