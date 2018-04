Amerykańska wokalistka zaprezentowała czwarty singel promujący jej album "Dirty Computer".

Do tej pory poznaliśmy numery "Django Jane", "Make Me Feel" oraz "Pynk".

Janelle Monae po pięcioletniej przerwie powróci z nowym materiałem. Album "Dirty Computer", będący następcą "The Electric Lady", ukaże się na rynku 27 kwietnia.



Premierze będzie towarzyszył film, który stanowi integralną część albumu.

Posłuchaj utworu "I Like That":



