Janelle Monáe: Skandal ze spodniami w tle (teledysk "Pynk")

Sporo zamieszania wywołał najnowszy teledysk amerykańskiej wokalistki Janelle Monáe. "Pynk" to zapowiedź płyty "Dirty Computer", która kończy pięcioletnią przerwę wydawniczą.

Pojawiają się spekulacje, że Tessa Thompson i Janelle Monáe są parą /Neilson Barnard /Getty Images

Premierę "Dirty Computer" wyznaczono na 27 kwietnia. Do tej pory Janelle Monáe udostępniła dwa utwory wraz z teledyskami z nadchodzącego wydawnictwa - singlowy "Make Me Feel" oraz "Django Jane".

Teraz 32-letnia wokalistka łącząca w swojej twórczości soul, jazz, r'n'b, hip hop i punk zaprezentowała klip do piosenki "Pynk".

Fani błyskawicznie zwrócili uwagę na różowe spodnie, w których występuje Janelle oraz towarzyszące jej tancerki. Charakterystyczne odzienie przypomina bowiem waginę, która podkreśla tekst i przesłanie "Pynk". Projektantem kostiumów jest Holender Duran Lantink.

"To świętowanie kreacji, miłości własnej, seksualności i ruchu pussy power" - tłumaczy Janelle.

"PYNK pochodzi z miejsca, gdzie przyszłość się rodzi" - dodaje.



Teledysk wyreżyserowała Emma Westenberg, która pracowała wcześniej z wokalistką Anouk, reprezentantką Holandii na Eurowizji 2013.

W jednej ze scen widzimy wystającą z "waginalnych" spodni głowę Tessy Thompson. Według plotek, aktorka znana z m.in. filmów "Thor: Ragnarok" i "Selma" oraz serialu "Westworld" prywatnie związana jest właśnie z Janelle Monáe. "Pynk" to już trzeci klip wokalistki, w którym zagrała - wcześniej pojawiła się w teledyskach "Yoga" i "Make Me Feel".

W rolach tancerek u boku Janelle pojawiły się również m.in. Brittany Perry-Russell (m.in. serial "Trzynaście powodów"), Fulani Bahati, Sisley Loubet, Tajana Williams, Miesha Moore, Clarys Biagi, Falon Johnson i Nirine S. Brown.

Monáe przyznała, że napisany wraz z Grimes jej "Pynk" jest uzupełnieniem przeboju "Pink" grupy Aerosmith z 1997 r. Autorzy tego nagrania - Steven Tyler, Glen Ballard i Richie Supa - widnieją jako współtwórcy "Pynk".



Przypomnijmy, że Janelle zadebiutowała płytą "The ArchAndroid" (2010), która przyniosła jej pierwszą nominację do nagrody Grammy (w sumie doczekała się już sześciu nominacji). Do pracy nad swoim drugim albumem "The Electric Lady" z 2013 roku Monáe zaprosiła m.in. Prince'a oraz Erykah Badu.

Amerykanka ma na koncie współpracę z m.in. fun. (przebój "We Are Young"), Erykah Badu, Big Boi, Miguelem, Grimes, Duran Duran, Outkast, Paolo Nutinim, Sergio Mendesem i Pharrellem Williamsem.



Nadchodzącemu trzeciemu albumowi "Dirty Computer" będzie towarzyszyć również film. Muzyka oraz obraz stanowią integralną całość projektu. Płyta ukaże się 27 kwietnia, datę premiery filmu poznamy wkrótce.

