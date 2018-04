Janelle Monae: Kąpiel z flamingami (nowy teledysk "I Like That")

​Na kilka dni przed premierą swojej płyty "Dirty Computer" Janelle Monae opublikowała jeszcze jeden promujący ją teledysk. W sieci można obejrzeć klip do zmysłowej ballady "I Like That".

Janelle Monae szykuje się do premiery /Dia Dipasupil /Getty Images

W klipie "I Like That" widzimy Janelle Monae zarówno w fantazyjnych, imponujących strojach, jak i kąpiącą się i rapującą w wannie, wokół której chodzą flamingi.

Piosenka "I Like That" pochodzi z nowej płyty Janelle Monae, amerykańskiej piosenkarki, kompozytorki, aktorki, producentki i aktywistki społecznej, zatytułowanej "Dirty Computer" (premiera 27 kwietnia 2018 roku). Albumowi będzie towarzyszyć również film. Muzyka oraz obraz stanowią integralną całość projektu pod tytułem "Dirty Computer". Wcześniej poznaliśmy z niej piosenki "Make Me Feel", "Django Jane" oraz "PYNK".

Zobacz teledysk "I Like That":



Clip Janelle Monae I Like That

Poprzednia płyta Janelle Monáe to "The Electric Lady" z 2013 roku. Artystka opowiedziała na niej między innymi o wspaniałych kobietach z amerykańskiej historii takich jak piosenkarka Dorothy Dandridge i astronautka Sally Ride. Gościem na płycie byli Prince, Erykah Badu, znakomita kontrabasistka jazzowa Esperanza Spalding, Solange Knowles (młodsza siostra Beyoncé), pochodzący z Kalifornii Miguel. W produkcję zaangażowana była gwiazda hip hopu, Sean "Puff Daddy" Combs oraz Big Boi z Outkast.

Janelle Monáe mogliśmy podziwiać w filmach "Moonlight" i "Ukryte działania". Pierwszy zdobył Oscara, drugi był nominowany do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej. Niedawno Janelle potwierdziła udział w serialu science fiction na podstawie "Electric Dreams" Philipa K. Dicka. Ostatnio pracowała na planie filmu Roberta Zemeckisa "The Women of Marwen".