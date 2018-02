Janelle Monáe: Dwa teledyski zwiastujące płytę "Dirty Computer"

Janelle Monáe po pięcioletniej przerwie powraca z nowy materiałem. Album "Dirty Computer" ukaże się na rynku 27 kwietnia, a już teraz artystka udostępniła dwa utwory wraz z teledyskami z nadchodzącego wydawnictwa - singlowy "Make Me Feel" oraz "Django Jane".

Janelle Monáe na okładce singla "Make Me Feel" /

Akcja "Make Me Feel" (reż. Alan Ferguson) została umiejscowiona w ociekającym seksualną atmosferą nocnym klubie, w którym znajduje się fantazyjnie ubrana Janelle i szereg gości. Sama piosenka, jak i klubowa stylizacja oraz stroje, są mocno osadzone w latach 80. "Make Me Feel" to przede wszystkim hołd Monáe dla twórczości Prince'a sprzed ponad 30 lat.

Z kolei utworowi "Django Jane" bliżej do hip hopu z drugiej połowy XX wieku, zaś w teledysku (reż. Andrew Donoho) artystka w stroju nawiązującym do tego, który Jamie Foxx nosił w filmie Quentina Tarantino "Django", jest kimś w rodzaju przywódczyni kobiecego gangu walczącego o równe prawa kobiet. Nie można zapomnieć, że Janelle Monáe jest od lat również cenioną aktywistką społeczną.

Albumowi "Dirty Computer" będzie towarzyszyć również film. Muzyka oraz obraz stanowią integralną całość projektu. Płyta ukaże się 27 kwietnia, datę premiery filmu poznamy wkrótce.

Clip Janelle Monae Make Me Feel

Clip Django Jane