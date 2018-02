Jakub Krystyan po "Idolu": "Ty mnie znasz"

Poniżej możecie zobaczyć debiutancki teledysk "Ty mnie znasz" finalisty "Idola" Jakuba Krystyana.

Jakub Krystyan prezentuje debiutancki teledysk /Universal Music Polska

Multiinstrumentalista, wokalista i kompozytor Jakub Krystyan znany jest w Krakowie jako organizator największych w mieście jam sessions bluesowych na Kazimierzu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jakub Krystyan w "Idolu": Tu się liczy show TV Interia

Reklama

Ma na koncie współpracę z Jarkiem Grzybowskim z Golec uOrkiestra oraz zespołem Levi. Jest założycielem formacji Konfraternia Bluesa, z którą pojawił się w odcinku castingowym dziewiątej edycji "Must Be The Music" (trzy głosy na "tak").

Jako solista próbował swoich sił także w szóstej odsłonie "The Voice of Poland", jednak żaden trener nie odwrócił swojego fotela. Do Krystyana podeszły wówczas Maria Sadowska i Edyta Górniak, które zachęcały go do tego, żeby się nie poddawał.

Wideo The Voice of Poland VI - Jakub Krystian - „Jak na lotni’’ - Przesłuchania w ciemno

Wiosną 2017 r. trener personalny i amator sportów walki zgłosił się na casting przywróconego po 12 latach "Idola". W muzycznym show Polsatu dotarł do ścisłego finału, zajmując ostatecznie trzecie miejsce - za Mariuszem Dybą i Karoliną Artymowicz.

Wielki finał "Idola" - 17 maja 2017 r. 1 13 Jury "Idola" w komplecie: Wojtek Łuszczykiewicz, Elżbieta Zapendowska, Janusz Panasewicz i Ewa Farna Autor zdjęcia: Źródło: AKPA 13

Teraz Jakub Krystyan prezentuje debiutancki singel "Ty mnie znasz", który powstał we współpracy z odpowiedzialnym za tekst jurorem "Idola" Wojtkiem Łuszczykiewiczem, liderem grupy Video.

Clip Jakub Krystyan Ty mnie znasz

Sprawdź tekst utworu "Ty mnie znasz" w serwisie Teksciory.pl!

Autorami muzyki są Jakub Krystyan, Dominic Buczkowski-Wojtaszek i Czarny HIFI, producent pracujący z m.in. Anią Dąbrowską.

"Czarny to artysta, który do polskiej muzyki pop wnosi swoje niepowtarzalne brzemienia, ale mi udało się przemycić moje instrumenty w utwór. Myślę, że mamy światu jeszcze wiele do zaoferowania" - podkreśla wokalista.

W teledysku, wyreżyserowanym przez Maćka Lipińskiego zagrała "alternatywna modelka" Monika Miller.