Jaki majątek zostawił Prince?

Wciąż trwa szacowanie wielkości majątku pozostawionego przez zmarłego w kwietniu 2016 r. Prince'a.

Prince miał 57 lat /fot. Kevin Winter / Getty Images

Przypomnijmy, że Prince zmarł 21 kwietnia 2016 r. w wieku 57 lat. Lekarze zostali wezwani do jego posiadłości w związku z doniesieniami o zgonie. Ciało muzyka znaleziono w windzie w budynku, gdzie mieściło się jego studio nagraniowe.

Opierając się o policyjne źródła, agencja Associated Press poinformowała, że przyczyną śmierci Prince'a było przypadkowe przedawkowanie opioidów. Chodzi o silny lek przeciwbólowy fentanyl.



W sprawie śmierci gwiazdora rozważa się dwie teorie. Pierwsza z nich zakłada, że muzyk kupił leki na czarnym rynku. Według drugiej hipotezy Prince stał się ofiarą tragicznej pomyłki - leki mogły zostać pomylone w fabryce.

Jesienią 2016 r. sąd w Minnesocie zdecydował, że dochodzenie w sprawie śmierci Prince'a zostaje utajnione do czasu rozpoczęcia postępowania karnego lub kwietnia 2017 roku (w zależności kiedy wystartuje postępowanie).

Do sądu zajmującego się sprawami spadkowymi trafiły właśnie dokumenty z których wynika, że Prince był właścicielem tuzina nieruchomości wartych w sumie ponad 25 mln dolarów, a także 10 samochodów (m.in. Ford Thunderbird z 1993 r. i Cadillac Limo z 1985 r.) i 67 sztabek złota o wartości 840 tys. dol. Na czterech rachunkach bankowych trzymał ponad 110 tys. dol. Należące do Prince'a firmy w gotówce zgromadziły ponad 6 mln dol.

Do tej pory nie wyceniono jeszcze kolekcji instrumentów i biżuterii należących do Prince'a, a także jego słynnych motocykli z "Purple Rain" i "Graffiti Bridge". Nie znana jest także dokładna wartość praw autorskich, ale szacunki mówią, że Prince pozostawił majątek o wartości od 100 do 300 mln dolarów.

12 stycznia ma się odbyć następne przesłuchanie w sprawie podziału spadku. Prince był żonaty z wokalistką i tancerką Mayte Garcią oraz Manuelą Testolini - oba małżeństwa zakończyły się rozwodami.