Jak John Mayer został memem. Zobacz klip "New Light"

To może być jeden z najlepszych i najzabawniejszych teledysków tego roku. "New Light" Johna Mayera bije rekordy popularności w sieci.

John Mayer w teledysku "New Light" /

24 maja John Mayer udostępnił swój nowy teledysk do singla "New Light". Jak się szybko okazało, klip wyróżnia się na tle innych swoją oryginalnością.

W zapowiedzi wideo Mayera możemy przeczytać:

"Raz na jakiś czas pojawia się piosenka tak potężna, że potrzebuje teledysku. Dynamicznego, naprawdę dynamicznego. Każdy klip jest lepszy niż jego brak. Czy jest dobry? Zdefiniuj słowo ‘dobry’. Czy to kontent? Masz cholerną rację, to jest kontent" - napisał.



Dzień później jego klip zaczął rozchodzić się po całej sieci. Internautów przyciągnęło do niego specyficzne poczucie humoru. Na pierwszej planszy widzimy nazwisko wokalisty z błędem ("John Mayor"), a chwilę później samego muzyka na tle kiczowatych green screenów. Sam wokalista ubrany jest w stare spodnie, bluzę dresową oraz buty sportowe, a jego wyraz twarzy sugeruje, że nagrywanie teledysku nie sprawiało mu frajdy.



Mayer dodał też swój komentarz do całego nagrania. "Potrzebowałem klipu do 'New Light', ale nikt nie mógł zgodzić się na ustalony budżet (branża muzyczna, czyż nie mam racji?). Poszedłem więc do jednej z firm, które kręcą filmy z urodzin i bar micwy".



Dziennikarze zwracają uwagę, że "New Light" wygląda jak połączenie klipów Little Wings z teledyskiem "Bound 2" z Kanye Westem, gdzie również pojawiły się tandetne efekty graficzne.



W ciągu czterech dni klip wokalisty i gitarzysty obejrzano ponad 2,6 miliona razy, a miny Mayera z nagrania podbijają sieć, jako memy.