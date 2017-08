Jaime Bennington pójdzie w ślady ojca? Matka opublikowała jego kompozycje

21-letni Jaime Bennington jest na dobrej drodze, by zrobić karierę w branży muzycznej. "Jest tak samo utalentowany jak jego ojciec" – napisała na Twitterze jego matka.

Przypomnijmy, że 20 lipca 41-letni wokalista Linkin Park popełnił samobójstwo. Jego ciało znaleziono w domu znajdującym się w Palos Verdes Estates w Los Angeles w Kalifornii.



Ceremonia pochowania wokalisty odbyła się 29 lipca. W South Coast Botanic Garden w Palos Verdes zgromadzili się członkowie rodziny i najbliżsi przyjaciele, wśród których znaleźli się m.in. muzycy Dead By Sunrise (poboczny projekt Benningtona), Austin Carlile (były wokalista Of Mice & Men) i hiphopowy artysta Blackbear (pomagał w produkcji "One More Light" - ostatniej płyty Linkin Park).



Wdowa po Benningtonie, Talinda, niecały miesiąc po tragicznej śmierci postanowiła zaprezentować w sieci talent ich syna, Jaime'iego. Na Twitterze udostępniła link, pod którym można znaleźć EP-kę 21-latka pt. "Reveries 4".

Jamie Bennington to kompozytor muzyki filmowej oraz scenarzysta. Na swojej stronie internetowej napisał, że ogromną sympatią darzy twórczość Dmitrija Szostakowicza, a zainspirowany jego działalnością, postanowił nagrać własną EP-kę. Prace nad materiałem trwały sześć miesięcy.



Utwory w sieci pojawiły się kilka dni przed samobójstwem wokalisty Linkin Park.

