Jack White o Nicki Minaj: Jest wspaniała

W rozmowie z magazynem "Clash" Jack White wyraził swój podziw dla Nicki Minaj oraz stwierdził, że hip hop można obecnie nazywać nowym punk rockiem.

Przypomnijmy, że 23 marca na półki sklepowe trafił nowy album Jacka White'a "Boarding House Reach". Gwiazdor nad płytą pracował z muzykami na co dzień wspomagającymi m.in. Kendricka Lamara i Kanye Westa.

Zapytany przez dziennikarza magazynu "Clash" o jego stosunek do hip hopu odparł, że lubi słuchać A Tribe Called Quest, Westa oraz Nicki Minaj. Gitarzysta przyznał, że niektóre wersy raperki go zszokowały.

"Ja będąc dorosłym jestem zszokowany niektórymi słowami, które u niej słyszę" - mówił rockman, przywołując jako przykład numer "Only". Jednocześnie White pochwalił Minaj za odwagę.



"Wspaniale jest móc powiedzieć, co ci się podoba" - komplementował raperkę White i zażyczył sobie, aby rockowe zespoły również tak mocno go zaskakiwały. "Chciałbym, aby ktoś powalił mnie na łopatki. Nowy zespół, który pojawi i się i będę myślał 'nie mogę doczekać się ich kolejnej piosenki'" - dodał.

White dodał też, że według niego hip hop obecnie można porównywać do punk rocka. "W wieloma względami to nowy punk rock. Robią niebezpieczne rzeczy - czy to Trippie Redd czy Tekashi69 - to bardzo punkowa, niebezpieczna muzyka" - mówił.



Wspomniana przez muzyka Nicki Minaj pracuje obecnie nad czwartym albumem, który prawdopodobnie ukaże się jeszcze w tym roku. Jej dyskografię zamyka płyta "The Pinkprint" z grudnia 2015 roku.



