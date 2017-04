J. Geils nie żyje. Gitarzysta miał 71 lat

J. Geils, lider formacji The J. Geils Band, został znaleziony martwy w swoim domu w Groton w stanie Massachusetts. Muzyk miał 71 lat.

John Geils zmarł w swoim domu 10 kwietnia /John W. Ferguson /Getty Images

Lokalna policja wydała oświadczenie w sprawie śmierci gitarzysty, w którym stwierdziła, że zgon nastąpił z przyczyn naturalnych.

"Około godziny 16 policja z Groton odpowiedziała na wezwanie, czy z mieszkańcem na ulicy Graniteville jest wszystko w porządku. Po przybyciu na miejsce, funkcjonariusze znaleźli mężczyznę, który już nie żył. Policja w Groton prowadzi śledztwo w tej sprawie. Jest to rutynowa procedura, jednak nie podejrzewa się udziału osób trzecich" - czytamy.

John Warren Geils Jr. urodził się w lutym 1946 roku w Nowym Jorku, a dorastał w Far Hills, w stanie New Jersey. Jego profesjonalna kariera rozpoczęła się w 1967 roku, kiedy to założył The J. Geils Band wraz z basistą Dannym Kleinem i Richardem Salwitzem. Początkowo grupa działała pod nazwami Snoopy and the Sopwith Camels oraz The J. Geils Blues Band.

W trakcie swojej działalności zespół wydał 11 albumów. Zadebiutował z płytą "The J. Geils Band" w 1970 roku, a ich dyskografię zamknął krążek "You're Gettin' Even While I'm Gettin' Odd" z 1984 roku z singlem promującym "Concealed Weapons". Rok później, po odejściu ze składu Petera Wolfa, muzycy podjęli decyzję o zakończeniu działalności. Chwilowa reaktywacja zespołu nastąpiła w 2012 roku, jednak już bez Geilsa.



Grupa na swoim koncie miała kilka przebojów. Największym z nich był "Centerfold" z płyty "Freeze Frame" z 1981 roku. Po premierze utwór trafił na pierwsze miejsce najlepiej sprzedających się singli listy Billboard i nie schodził z niej przez sześć tygodni. Równie sporą popularnością numer cieszył się w Wielkiej Brytanii, gdzie dotarł na trzecie miejsce listy przebojów.



W lutym 2009 roku do sieci wrzucono oficjalny klip do singla, który do tej pory obejrzano ponad 13 milionów razy.

W 2011 roku magazyn "Billboard" umieścił utwór na 52. miejscu najlepszych piosenek w historii ich zestawień.

Sporą popularnością cieszyły się również inne piosenki grupy - "Feeze Frame", "Love Stinks", Most of Got Lost" oraz "I Do".

Po zakończeniu działalności zespołu Geils muzycznie wrócił do swoich pierwszych inspiracji, czyli do jazzu. Wydał trzy solowe płyty (ostatnia z nich "Toe Tappin’ Jazz" ukazała się w 2009 roku), a także współpracował z formacjami Bluestime i New Guitar Summit.

Oprócz tworzenia Geils zajął się swoją inną pasją, czyli wyścigami samochodowymi i odnawianiem pojazdów. Miał nawet własny zakład, w którym naprawiał zabytkowe auta. W 1996 roku gitarzysta pozbył się firmy.



