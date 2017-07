Izrael gra Kulturę (teledysk "Żyjemy razem")

Dzień po drugiej rocznicy śmierci Sławomira Gołaszewskiego do sieci trafił teledysk "Żyjemy razem". To utwór grupy Kultura wykonywany obecnie przez Izrael.

Utwór "Żyjemy razem" promuje wydaną w maju płytę "Izrael gra Kulturę". Oryginalna wersja pochodzi z 1984 r.



Kultura powstała w 1983 roku w Warszawie na bazie wcześniejszych amatorskich formacji Ultra-Violet (później Salut) oraz sekcji rytmicznej punkowej grupy Salt 10. Zespół znalazł miejsce w klubie Hybrydy w pomieszczeniu prób Izraela. Z czasem coraz więcej muzyków z Kultury zaczęło grać równolegle w Izraelu, aż w końcu obie grupy zaczęły dawać koncerty pod wspólnym szyldem jako supergrupa Kultura-Izrael. W 1985 roku na składance "Fala" ukazał się utwór "Lew ja i ja dub" - jedyny do tej pory oficjalny zapis fonograficzny Kultury.

Trzon składu tworzyli Dariusz "Maleo" Malejonek (śpiew, gitara rytmiczna), Tomasz "Lego" Ber (gitara solowa), Aleksander "Alik" Dziki (gitara basowa) oraz Piotr "Stopa" Żyżelewicz (perkusja). Ostatni koncert miał miejsce na festiwalu "Tam gdzie biją źródła" w Nowym Targu w 2000 roku. Gdy w roku 1986 zespół Izrael-Kultura podpisywał umowę na płytę "Duchowa Rewolucja cz. 1", firma fonograficzna nie zgodziła się na taką podwójną nazwę. Wpisała również do niej punkt o zaangażowaniu zespołu w poszukiwanie papieru do druku okładek... W rocznych podsumowaniach muzycznych tamtych lat dziennikarze narzekali na opóźnienia w produkcji płyt z powodu braku polichlorku winylu niezbędnego do ich tłoczenia. Pytania o Kulturę i jej piosenki pojawiają się często w trakcie rozmów z fanami podczas koncertów Maleo Reggae Rockers i Izraela.

"Dzisiaj, dzień po drugiej rocznicy śmierci Sławomira Gołaszewskiego [zmarł 16 lipca 2015 r.], członka i mentora Izraela, prezentujemy powstały do tej piosenki wideoklip, który zrealizował Piotr Vienio Więcławski. Sławomir pozostanie w naszych wspomnieniach jako osoba, która potrafiła odnaleźć cechy wspólne dla różnych kultur w wielu ich aspektach, ze szczególnym uwzględnieniem języka muzyki. Jemu między innym dedykujemy płytę, jemu dedykujemy ten teledysk" - mówi Robert Brylewski, gitarzysta i wokalista Izraela, współtwórca Brygady Kryzys.

Razem z teledyskiem "Żyjemy razem" premierę ma winylowa wersja płyty "Izrael gra Kulturę". Wydana została ona w nietypowy sposób, bo w formie kompletu zawierającego dwie płyty: dwunastocalową i "siódemkę", obydwie odtwarzane na 33 obroty. Połowa z nakładu płyty zeszła już w internetowej przedsprzedaży, w tym cały nakład limitowanej edycji na kolorowym winylu.

W sklepach jest też reedycja płyty "1991" Izraela - na winylu i podwójnym CD. Po wakacjach zespół obiecuje kolejne reedycje swoich płyt: "Biada, Biada, Biada" (1985) i "Dża ludzie" (2008).