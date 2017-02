Internauci znaleźli sobotwórkę Taylor Swift

Fani Taylor Swift oszaleli na punkcie April Glorii. Cosplayerka i modelka wygląda bowiem identycznie, jak gwiazda pop.

Internauci są zachwyceni sobotwórką Taylor Swift /Jason Merritt / Getty Images

Taylor Swift to jedna z najpopularniejszych wokalistek na świecie. Na swoim koncie ma kilkadziesiąt różnych statuetek, tysiące zagranych koncertów, a w ostatnich latach "Forbes" umieszczał ją również w czołówce najbogatszych gwiazd muzyki na świecie.

Obecnie Swift zrobiła przerwę od koncertowania (jednym występem był ten przed Super Bowl), a nieoficjalnie mówi się, że wokalistka pracuje nad nowym albumem (w grudniu zaprezentowała utwór do "Ciemniejszej strony Greya" "I Don't Wanna Live Forever", nagrany z Zaynem Malikiem).

Ed Sheeran zdradził w jednym z wywiadów, że Swift dba o to, aby żaden z jej utworów nie wyciekł do sieci. Dlatego też, gdy w przeszłości chciał posłuchać jednej z jej piosenek, do San Francisco, w którym wtedy przybywał, przyjechała specjalnie wysłana osoba z zamkniętą teczką, w której był tablet z jednym nagranym utworem.

Fani gwiazdy w ostatnim czasie zachwycili się natomiast modelką i cosplayerką, April Glorią, która według ich opinii wygląda, jak klon wokalistki.