InoRos wraca do gry ("Dawaj Polska")

Sześć lat po piłkarskim przeboju "Czyste szaleństwo" z Liberem w wykonaniu rapera Libera kolejną propozycję dla kibiców przygotowała góralska kapela InoRos, finaliści drugiej edycji programu "Must Be The Music".

InoRos chce wesprzeć Orłów Adama Nawałki /My Music

Działający od 2006 r. InoRos gra szeroko rozumianą muzykę rozrywkową zainspirowaną folklorem podhalańskim, ale także muzyką folkową z całego pasma Karpat. Zespół motywy etniczne łączy z najróżniejszymi rodzajami muzyki od jazzu po pop.

Reklama

Szeroka publiczność może pamiętać grupę z drugiej edycji telewizyjnego "Must Be The Music", w którym dotarła do finału (wygrał wówczas późniejszy ksiądz Maciej Czaczyk przed metalowcami z Eris Is My Homegirl).

Przed odbywającymi się w Polsce i na Ukrainie Euro 2012 InoRos z Liberem stworzyli piłkarski przebój "Czyste szaleństwo".

Teraz przed piłkarskimi mistrzostwami świata w Rosji "Orłów" Adama Nawałki muzycy chcą zagrzewać piosenką "Dawaj Polska".

Clip InoRos Dawaj Polska

"Zespół tym utworem chce połączyć całą Polskę, aby wszyscy bez żadnych barier czy podziałów kibicowali reprezentacji od Podhala aż po Hel" - mówią członkowie InoRos.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liber Czyste szaleństwo

"Czyste szaleństwo" - sprawdź tekst piosenki w serwisie Teksciory.pl!