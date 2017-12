Inna i jej "Nirvana" (nowa płyta)

Rumuńska wokalistka disco Inna prezentuje najnowszy klip nakręcony do tytułowej piosenki z właśnie wydanej płyty "Nirvana".

Talent wokalistki posługującej się pseudonimem Inna (właśc. Elena Alexandra Apostoleanu) odkryli jej rodzice, którzy posłali swoją córkę na lekcje śpiewu, gdy miała osiem lat. Rumunka nie zdobyła jednak wykształcenia muzycznego. Zdobyła natomiast dyplom z nauk politycznych na Wyższej Szkole Ekonomicznej w Konstancy.

W ciągu kilku lat od debiutu stała się jedną z najpopularniejszych gwiazd europejskiej sceny dance.



Już w 2012 r. jej klipy na Youtube przekroczyły barierę miliarda odtworzeń. Kolejne teledyski z łatwością notują po kilkadziesiąt milionów odsłon.

Imponującymi wynikami może się pochwalić także w mediach społecznościowych - na Facebooku ma prawie 12 mln fanów, jej wpisy na Twitterze śledzi ponad 1,47 mln osób, a profil na Instagramie polubiło ponad 1,8 mln.

W połowie grudnia do sprzedaży trafiła piąta płyta seksownej wokalistki. Album "Nirvana" zapowiadały single "Gimme Gimme", "Ruleta" (nagrany z uczestnikiem rumuńskiego "X Factora" Erikiem) i "Nirvana". Dwa pierwsze przekroczył już barierę ponad 100 milionów wyświetleń. "Nirvana" w trzy tygodnie zanotowała ponad 15 mln odsłon.



Przy "Nirvanie" wokalistce pomagali tacy producenci i kompozytorzy, jak m.in. Sak Noel, Marcel Botezan, Sebastian Barac, Thomas Troelsen, Alex Cotoi i Vlad Lucan.

Inna na tym wydawnictwie połączyła pop z EDM, muzyką reggaeton, a także wpływami cygańskimi, latynoskimi, afrykańskimi i pochodzącymi z Bollywood.



"Dla mnie słowo 'Nirvana' ma bardzo proste znaczenie. To znaczy 'cool', bo mój nowy album jest naprawdę cool. Moja nirvana to czas, gdy podróżuję z przyjaciółmi, zwiedzam świat, jem tacos, piję piwo i tańczę do reggaeton" - tłumaczy 31-latka.

Tuż przed premierą płyty Inna zaprezentowała jeszcze klipy do piosenek "Tropical" i "Hands Up".

Przypomnijmy, że od 2016 r. Inna współtworzy rumuńską supergrupę G Girls, w której obecnie występują także Lori (aka Loredana Ciobotaru), Antonia i Lariss. Pierwszy singel "Call The Police" zdobył ponad 23 mln odsłon, a "Milk & Honey" po dziewięciu miesiącach ma na koncie nieco ponad 2,3 mln odtworzeń.

Z kolei wiosną tego roku Inna wraz z Andrą i Mariusem Mogą zasiadali w jury rumuńskiej edycji "The Voice Kids".