In Twilight’s Embrace: Nowa płyta ”Vanitas”

Zyskujący coraz większe uznanie, poznański In Twilight’s Embrace przygotował czwarty album.

In Twilight’s Embrace wydają nową płytę /Oficjalna strona zespołu

Płyta "Vanitas" ukaże się już 22 września nakładem białostockiej Arachnophobia Records. Materiał dostępny będzie w wersji CD oraz w edycji winylowej.

Reklama

Za produkcję odpowiadał Marcin Rybicki, gitarzysta deathmetalowego In Twilight’s Embrace, a zarazem basista thrashowego Booldthrist.

W porównaniu z poprzednimi albumami, nowa propozycja poznaniaków wypada jeszcze bardziej posępnie, zarówno pod względem muzyki, jak i warstwy tekstowej. Potwierdzeniem tego wydaje się promujący "Vanitas" utwór "The Hell Of Mediocrity", który na własnych stronach udostępnił prestiżowy amerykański magazyn "Decibel".

"Śmierć kilku bliskich osób w ostatnim czasie sprawiła, że siłą rzeczy musiałem zderzyć się z przemijaniem. Jego świadomość zaważyła na kierunku, który obraliśmy podczas pisania tej płyty. To nie jest płyta, na której dołączamy do niby uduchowionego chóru ‘wyznawców śmierci’ i chowamy się za symbolami bez znaczenia. Śmierć jest szansą, okazją do spojrzenia na tu i teraz, by zadać sobie pytanie: co - jeśli cokolwiek - wartościowego po sobie pozostawimy" - powiedział wokalista Cyprian Łakomy.

Przypomnijmy, że 26 września w krakowskim ZetPeTe, 27 września we wrocławskiej Pralni, 28 września w gdyńskim Uchu i 29 września na deskach warszawskiej Proximy, In Twilight’s Embrace zagrają u boku goliatów amerykańskiego death metalu z Immolation oraz Azarath i Melechesh.

Dodajmy, że In Twilight’s Embrace wystąpili także na tegorocznej, powrotnej edycji Metalmanii (22 kwietnia w katowickim Spodku).



Oto program albumu "Vanitas":

1. "The Hell Of Mediocrity"

2. "Fan The Flame"

3. "As Future Evaporates"

4. "Trembling"

5. "Flesh Falls, No Ghost Lifts"

6. "Futility"

7. "The Rift"

8. "The Great Leveller".