Imprezowa Taylor Swift (nowy teledysk "End Game")

W sieci dostępny jest już najnowszy teledysk Taylor Swift, "End Game", w którym oprócz amerykańskiej wokalistki występują Ed Sheeran oraz raper Future.

Taylor Swift znów zaszokuje fanów? /Wiese/face to face / Reporter

Taylor Swift zaprezentowała kolejny singel z wydanej w listopadzie 2017 roku płyty "Reputation". Do piosenki "End Game" amerykańska wokalistka zaprosiła swojego wieloletniego przyjaciela, Eda Sheerana oraz rapera Future’a.

Utwór "End Game" ilustruje teledysk, który wyreżyserował Joseph Kahn (jest też autorem klipów do poprzednich singli z "Reputation", czyli "Look What You Made Me Do" oraz "...Ready for It?").

W klipie Swift, Sheeran i Future imprezują w kilku miastach świata - tańczą na jachcie w Miami, biorą udział w karaoke w Tokio, jeżdżą dwupiętrowym autobusem po Londynie, a nawet zamawiają tam... kebaby.

Zobacz teledysk "End Game":

Clip Taylor Swift End Game - ft. Ed Sheeran, Future

