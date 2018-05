Immortal: Posłuchaj "Northern Chaos Gods"

6 lipca światło dzienne ujrzy “Norther Chaos Gods", nowy i długo oczekiwany album Immortal. Norwegowie ujawnili numer tytułowy.

Immortal ujawnia szczegóły /fot. Anne Swallow /

"Northern Chaos Gods" to zarazem singel norweskich blackmetalowców, który w dwu wersjach winylowych trafi na rynek 25 maja.



Przypomnijmy, że nową płytę Demonaza (gitara / wokal) i Horgha (perkusja) wyprodukował - w studiu Abyss - szwedzki fachowiec Peter Tägtgren (Hypocrisy, Pain), który sesyjnie zagrał także na basie.

Z utworem "Northern Chaos Gods" Immortal możecie się zapoznać poniżej:

Clip Immortal Northern Chaos Gods (LYRIC VIDEO)

Na albumie "Northern Chaos Gods" usłyszymy osiem kompozycji. Oto ich tytuły:

1. "Northern Chaos Gods"

2. "Into Battle Ride"

3. "Gates Of Blashyrkh"

4. "Grim And Dark"

5. "Called To Ice"

6. "Where Mountains Rise"

7. "Blacker Of Worlds"

8. "Mighty Ravendark".