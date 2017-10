Imany wzywa do walki i oporu ("There Were Tears")

Ciesząca się sporą popularnością w Polsce francuska wokalistka Imany przed zbliżającymi się koncertami w naszym kraju opublikowała teledysk "There Were Tears".

Imany prezentuje nowy teledysk /fot. Thomas Lohnes /Getty Images

Wspomniany ponad 8-minutowy teledysk to właściwie kinematograficzne dzieło, zrealizowane w Dakarze w formie filmu krótkometrażowego, opowiadające o ogromnych zmaganiach nieżyjących już Malcoma X, Nelsona Mandeli i Abbé Pierre'a.

Malcolm X to bohater czarnoskórej społeczności USA, przywódca ruchu afroamerykańskiego, z kolei Nelson Mandela to były więzień apartheidu, nagrodzony pokojową Nagrodą Nobla prezydent RPA.



Zmarły w 2007 r. ojciec Piotr był francuskim księdzem katolickim, założycielem wspólnoty Emaus wspierającej najbiedniejszych, bezdomnych i uchodźców.



W klipie "There Were Tears" wystąpili wyłącznie mieszkańcy Senegalu, a mocny kontekst lokalny potęguje przekaz utworu - wezwanie do walki i oporu oraz hołd oddany wszystkim tym, którzy walczyli o wolność i sprawiedliwość społeczną.

Imany, obok Zaz, jest uważana za jedno z największych objawień francuskiej sceny ostatnich lat.



Do Paryża trafiła prosto z Nowego Jorku, gdzie odnosiła sukcesy jako modelka. Po przeprowadzce do Europy wybrała jednak drogę muzyczną i szybko oczarowała kontynent swoim głosem.

Już pierwszy album wokalistki, "The Shape of a Broken Heart", wydany w 2011 roku, pokrył się platyną we Francji, Grecji i Polsce. Podobnym sukcesem cieszyły się single "You Will Never Know" czy "Don't Be So Shy".

Wiosną 2016 r. ukazała się EP-ka "There Were Tears", którą promował singel o tym samym tytule.

Macierzyństwo Imany zbiegło się z wydaniem drugiej płyty. Twórczość wokalistki to oryginalne połączenie melodyjnych piosenek, które pomogły jej osiągnąć sukces z niespotykanym, urzekającym, soulowym głosem, przez który przekazuje swoje szczere i prostolinijne podejście do muzyki.

Oprócz nowych kompozycji na wydanej w sierpniu 2016 r. płycie "The Wrong Kind Of War" znalazły się trzy utwory, które poznaliśmy przy okazji minialbumu "There Were Tears". Pojawił się tam również przebój "Don't Be So Shy" w remiksie moskiewskich DJ-ów Filatov & Karas oraz ten sam utwór w aranżacji z 9-osobowych bandem.

Przypomnijmy, że w połowie października Imany po raz kolejny zaśpiewa w Polsce. Oto daty i miejsca jej koncertów:



15.10 - Warszawa, Torwar

16.10 - Poznań, Hala nr 2 MTP

17.10 - Kraków, Tauron Arena.