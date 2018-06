Ile zarabia Slash? Ujawniono zarobki gitarzysty

Serwis The Blast dotarł do dokumentów rozwodowych członka Guns N' Roses Slasha. W nich odnaleziono m.in. informacje na temat stanu konta gwiazdora.

Ujawniono, ile Slash zapłacił byłej żonie /Larry Busacca /Getty Images

W 2018 roku Slash oficjalnie rozstał się ze swoją żoną, Perlą Ferrar. Dokumenty rozwodowe złożone zostały jeszcze w 2014 roku. Małżeństwo o zakończeniu związku myślało już w 2010 roku, jednak wtedy sprawa została ostatecznie wycofana.

Przy tej okazji serwis The Blast ujawnił zarobki Slasha oraz kwotę, jaką muzyk będzie musiał zapłacić byłej żonie. Według dokumentów gitarzysta zarabia miesięcznie 345 tys. dolarów.

Eks-żona gwiazdora otrzyma od niego 6,6 miliona dolarów oraz 100 tys. dolarów miesięcznie. W posiadanie Ferrar przeszły również trzy luksusowe samochody - Range Rover z 2014 roku, Mercedes AMG z 2015 roku i Mercedes GL 450 z 2015 roku.



Zdjęcie Slash i Perla Ferrar / Tom Donoghue/PictureGroup / East News

W trakcie sprawy Slash miał powiedzieć sądowi, że zgadza się na wszystkie postanowienia i chce w końcu żyć własnym życiem.

Gitarzysta zobowiązał się również płacić 39 tys. dolarów miesięcznie dwójce swoich dzieci oraz otrzymają one 1,8 procenta rocznych dochodów Slasha do 2036 roku.

Amerykańskie media zwracają jednak uwagę na fakt, że muzyk raczej na brak pieniędzy nie będzie narzekał. W 2016 roku Gunsi w składzie ze Slashem i Axlem Rosem ruszyli w trasę "Not In This Lifetime..." obejmującą 149 koncertów (w Polsce z tej okazji wystąpili w 2017 roku w Gdańsku oraz wystąpią w lipcu 2018 roku w Chorzowie na nowym Stadionie Śląskim). Tournee do tej pory przyniosło ponad 480 milionów dolarów zysku.