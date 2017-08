Ile Justin Bieber zarobił na światowej trasie "Purpose World Tour"?

Podsumowano światową trasę koncertową Justina Biebera promującą jego album "Purpose". Kanadyjski wokalistka na sprzedaży biletów zarobił 250 milionów dolarów.

Justin Bieber zaliczył kolejny sukces /Stuart Franklin /Getty Images

"Purpose" to czwarta studyjna płyta Justina Biebera, która ukazała się w listopadzie 2015 roku. Niespełna cztery miesiące po premierze, kanadyjski gwiazdor wyruszył w światową trasę koncertową promującą nowy materiał.

Reklama

"Purpose World Tour" formalnie rozpoczęła się 9 marca 2016 r. w Seattle. Było to trzecie międzynarodowe tournée Kanadyjczyka zapowiadane jest jako "gigantyczna muzyczna produkcja o zachwycającej oprawie wizualno-dźwiękowej i znakomitej scenografii".

Na samym początku Bieber pojawiał się na scenie w szklanej klatce. Szczególnym momentem był wykonanie przeboju "Sorry", podczas którego na półnagiego Biebera spadała ściana deszczu.

Tę scenę uczciło Muzeum Figur Woskowych Madame Tussauds w Londynie - w październiku stanęła tam nowa figura Justina, prezentująca właśnie "deszczową" stylizację wokalisty.

23-letniemu gwiazdorowi towarzyszyło na scenie kilkunastu tancerzy. Razem poruszali się po trzykondygnacyjnej scenie, której odrębne poziomy połączone były za pomocą ramp i tuneli. To dzięki tak zaprojektowanej konstrukcji Bieber w trakcie jednego utworu pojawiał się na najwyższym poziomie sceny, by następnie za pomocą świateł i dymu "zniknąć" i ukazać się na niższym poziomie kilka sekund później. W trakcie koncertów nie brakowało również gry świateł i laserów.

W ramach "Purpose World Tour" Bieber dał koncert także w Polsce. Gwiazdor wystąpił 11 listopada 2016 roku w krakowskiej Tauron Arenie.

Pod koniec lipca przedstawiciele Kanadyjczyka poinformowali, że "ze względu na nieoczekiwane okoliczności, Justin Bieber odwołuje pozostałe koncerty w ramach trasy 'Purpose World Tour'". W związku z tą decyzją nie odbyło się 14 zaplanowanych występów w USA, Kanadzie, Japonii, Hongkongu, Filipinach i Singapurze.

W podsumowaniu światowej trasy Biebera okazało się, że za sprzedaż biletów na wszystkie koncerty wokalista zainkasował 250 mln dolarów. W trakcie tych 16 miesięcy w 140 występach Justina wzięło udział 2,7 mln osób.

Płytę "Purpose" promowały single: "What Do You Mean", "Love Yourself", "Sorry" i "Company".

Clip Justin Bieber Love Yourself (PURPOSE : The Movement)

Sprawdź tekst utworu "Love Yourself" w serwisie Teksciory.pl!