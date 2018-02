Iggy Azalea z nowym singlem. Zobacz teledysk "Savior"

Ponad dwa miliony wyświetleń w niecały tydzień zdobyło nowe lyric video do utworu "Savior", który znajdzie się na albumie "Surviving The Summer".

Iggy Azalea w końcu zamierza wydać drugi album /Frederick M. Brown /Getty Images

"Savior" to singel zwiastujący drugi album australijskiej raperki pt. "Suriviving The Summer" (wcześniej funkcjonował pod tytułem "Digital Distortion").

Gwiazda już kilkakrotnie przekładała datę premiery (wstrzymywały ją m.in. problemy osobiste i nieporozumienia z wytwórnią). Według najnowszych informacji płyta ma ukazać się jeszcze w tym roku.

W numerze możemy usłyszeć również członka składu Migos, rapera Quavo. W rozmowie z iHeartRadio Iggy Azalea przyznała, że singel jest bardziej osobisty niż jej poprzednie kompozycje.



"Jestem po ciężkim rozstaniu, moja kariera nie szła w dobrym kierunku. Znalazłam się w miejscu, w którym moja codzienna rutyna się zatrzymała. Nie wiedziałam, jak wrócić do życia oraz wyobrazić sobie jak będzie ono wyglądać po tych zmianach. Nie potrafiłam odzyskać szczęścia i wrócić do normalności. To właśnie wtedy napisałam tę piosenkę" - mówiła Iggy.

Producentami utworu zostali Cirkut i Manhun Glow. Wśród tekściarzy pracujących nad numerem znalazła się m.in. Lisa Stansfield.

Na razie nie wiadomo, czy numery mające promować album "Digital Distortion" - "Team", "Mo Bounce", "Switch" - trafią na tracklistę po zmianie koncepcji płyty.



