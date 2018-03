"Idol": Michelle Sussett zaprosiła jurorów do tańca. Skończyło się wpadką

Michelle Sussett przekonała do siebie jurorów "Idola" śmiałą postawą i tańcem. W trakcie jej występu od wpadki nie uchroniła się natomiast Katy Perry.

"To niespodzianka, zobaczycie" - powiedziała do jurorów "Idola" Michelle Sussett, zaraz po tym, jak weszła na salę. Uczestniczka, będąca z pochodzenia Wenezuelką, wykonała utwór "Techno Cumbia" Seleny.

Chwilę później 22-latka włączyła muzykę w przyniesionym ze sobą odtwarzaczu i zaprosiła do tańca skład jurorski. Lionel Richie, Luke Bryan i Katy Perry po szybkim namyśle zdecydowali się wziąć udział w wyzwaniu i zaprezentoawli swoje taneczne umiejętność na parkiecie.

Niestety zabawa z uczestniczką nie skończyła się dobrze dla Perry, która w pewnym momencie straciła równowagę i przewróciła się, a jej krótka sukienka się podwinęła.

Producenci programu ze względu na dobro najmłodszych widzów zdecydowali się ocenzurować wpadkę Perry, zasłaniając jej odsłonięte pośladki logo "Idola".

Ostatecznie Sussett przekonała do siebie każdego z jurorów i dzięki temu awansowała do kolejnego etapu talent show.



Przypomnijmy, że "Idol" po prawie dwuletniej przerwie wrócił do telewizji. 16. sezon programu od marca emituje stacja ABC.



Wideo