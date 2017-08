Idealne miejsca Lorde (nowy teledysk "Perfect Places")

W sieci dostępny jest już teledysk do utworu "Perfect Places", drugiego singla promującego nowy album Lorde zatytułowany "Melodrama".

Lorde w teledysku "Perfect Places" /

Drugi album Lorde, "Melodrama", ukazał się w czerwcu tego roku. Jako pierwszy płytę promował singel "Green Light".

Teraz nowozelandzka wokalistka zaprezentowała teledysk do kolejnego utworu z jej nowej płyty. Klip "Perfect Places" został wyreżyserowany przez Granta Singera, który wcześniej współpracował z takimi artystami jak m.in. Skrillex, The Weeknd, Taylor Swift, Zayn Malik czy Ariel Pink. Jest on też autorem teledysku do wspomnianej wcześniej piosenki "Green Light".

Przypomnijmy, że w ramach promocji płyty "Melodrama" Lorde po raz pierwszy odwiedziła Polskę. Nowozelandka wystąpiła w Gdyni na Open’er Festivalu.

Zobacz teledysk "Perfect Places":



